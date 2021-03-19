На пособия придется заработать: зачем в России изменили правила выплат на дошкольников?

Теперь семьям с детьми нужно будет иметь хоть какой-то официальный доход для получения пособия Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU Поделиться Поделиться







В этом году меняются правила назначения пособий на дошкольников. Сами выплаты на детей от 3 до 7 лет появились только в 2020 году и назначались в размере половины детского прожиточного минимума малоимущим семьям. Осенью прошлого года заговорили о том, чтобы сделать эту меру поддержки более адресной. В правительстве придумали схему, которая поможет выделить именно нуждающиеся семьи и помочь им в большей степени. Проект постановления правительства, разработанный Минтрудом, уже успел наделать много шума и всех запутать, поэтому мы решили разобрать его подробнее, чтобы понять, кто от новых правил выиграет и кто может лишиться пособия.



Кому помогут?

Сейчас семьям с детьми от 3 до 7 лет выплачивают половину детского прожиточного минимума, если доходы семьи ниже прожиточного минимума на человека. Согласно новому указу президента для некоторых семей пособия повысят. Система такая: если доход семьи, получающей пособие в размере 50% прожиточного минимума, даже с учетом этого пособия до прожиточного минимума не дотягивает, то пособие увеличивают еще на 25% — до 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если даже после этого семья остается за чертой бедности, добавляют еще 25% — до 100% прожиточного минимума.

Сейчас такое пособие могут получить не все семьи, которые в нем нуждаются. Например, в такой ситуации могут оказаться родители студентов: совершеннолетние дети в составе семьи не учитываются. Однако и полноценно содержать себя они, обучаясь очно, не могут — это ложится на плечи родителей. Правительство предлагает изменить правило и учитывать в составе семьи студентов-очников до 23 лет .

Еще одно изменение — в доход семьи не будут включать компенсационные выплаты по уходу за детьми-инвалидами. Как объяснили в Министерстве труда и социальной политики, сейчас некоторые такие семьи могут не попадать под меры поддержки, поскольку доход семьи оказывается незначительно выше прожиточного минимума — это может быть буквально 200–300 рублей . Очевидно, что такая семья всё еще нуждается в поддержке со стороны государства, но пока формально права на это не имеет.



И, наконец, третье расширение охвата семей — получателей пособия — это опекуны. По действующим правилам на опекаемых детей не платят ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет . Это связано с тем, что по букве закона опекаемые дети считаются находящимися на полном государственном обеспечении. Тем не менее общий достаток семьи может быть небольшим, и, таким образом, среднедушевой доход остается ниже прожиточного минимума. Такое положение семьи сказывается в том числе и на опекаемом ребенке, поэтому было принято решение изменить действующую норму. Кому откажут?

В проекте постановления планируется целый ряд новых правил, среди которых — требования к движимому и недвижимому имуществу. Появляется ограничение на количество квартир, домов, машин и прочей техники. Квартира или дом могут быть любой площади, если они в единственном числе, а если их несколько, то есть ограничение по метражу на человека. Машина тоже полагается одна на семью. Если семья многодетная или в ней есть инвалид, машин может быть две. Если автомобиль дали семье в качестве меры поддержки, он тоже не учитывается.



Причем на новые автомобили (младше 5 лет ) есть ограничение по лошадиным силам — не больше 250. Такими техническими характеристиками обладают автомобили, которые дороги как при покупке, так и в дальнейшем содержании (да хоть бы даже и по размеру налога). Впрочем, как пояснили в Минтруде, для многодетных семей есть исключения: если в автомобиле больше пяти посадочных мест, то даже новый автомобиль с мощностью выше 250 лошадиных сил не станет препятствием в получении пособия.

И есть еще одна деталь, которая ограничивает получение пособия: его не будут платить, если у родителей нет вообще никаких доходов, кроме пособий. И вот это нововведение вызывает большое количество вопросов. Например, как быть домохозяйкам, родителям детей-инвалидов, студентам и просто людям, которые не могут найти работу?

Как объяснили в Минтруде, у студентов есть стипендия, она зачтется в качестве дохода, а если очник стипендию не получает, учеба считается уважительной причиной, чтобы дохода не иметь. Но только пока студенту не исполнилось 23. Доходом также считается пенсия, в том числе по инвалидности.



Есть у так называемого правила нулевого дохода и исключения — объективные причины дохода не иметь. Например, этого не требуют от срочников и заключенных. Безработным тоже могут назначить пособие, но только если человек стоит на учете в службе занятости, то есть работу все-таки ищет, а не просто так бездельничает. Объективной причиной не иметь дохода также может стать длительное лечение. Подтвержденное документами, разумеется.

— Я думаю, что причин для таких ограничений две, — говорит юрист женского кризисного центра Елена Благова. — Во-первых, у нас есть ряд людей, которые получают серый доход и не платят с него налоги. И таким образом государство ставит их перед выбором: лишаться поддержки или выходить из тени. Во-вторых, будем честны, у нас есть родители, которым дети не нужны вообще, и они продолжают их кое-как содержать только ради получения пособий, выплат и льгот, а детские деньги просто пропивают. А между тем у родителей есть не только права, но и обязанности в отношении собственного ребенка. В том числе — его содержание.

Тем не менее уход за детьми остается уважительной причиной для безработности. Так, пособие продолжат назначать, если не работает единственный родитель или один из родителей в многодетной семье. Нулевой доход может иметь ухаживающий за ребенком-инвалидом или нетрудоспособным инвалидом (например, пожилым родственником), а также мама в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. — Данная норма про нулевой доход — она еще в обсуждении, не введена в применение, — говорит президент фонда «Защита детства» Наталья Карпович, принимавшая участие в обсуждении новых правил назначения пособия. — Мне кажется, с одной стороны, право нулевого дохода у мамы должно быть и женщины им будут пользоваться. С другой стороны, если мы хотим сделать как можно больше преференций, чтобы женщина устраивалась на работу, надо подумать — не будут ли эти два критерия мешать друг другу.

Что касается многодетных семей, то тут, считает Карпович, подход нужен другой — право для многодетных матерей признать себя работающей. Она говорит, что это сократит безработицу и государственные деньги на переобучение женщин.



— Пусть она получает среднюю зарплату по региону, например, и чувствует себя человеком, который потом не выходит с пенсии на иждивение, — предлагает Наталья Карпович. Все эти новые ограничения и, наоборот, расширение охвата пособиями пока находятся в процессе обсуждения — соответствующее постановление окончательно не принято. Но в любом случае изменения коснутся только пособий на детей от 3 до 7 лет — применять аналогичные критерии нуждаемости ни к каким другим выплатам не будут.

Пока же можно сказать, что постановление, в каком бы виде его ни приняли, не будет распространяться на пособия, которые уже назначены. То есть даже если родители по новым правилам не пройдут, а ранее пособие уже было назначено, то они смогут получать до конца срока, на который выплаты были назначены.

