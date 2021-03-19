Бизнесмена и замначальника кафедры Военмеха оставили без автомобилей в Петербурге

Пушкинские угонщики не стали выбирать между корейскими и японскими машинами и собрали улов на 3,6 миллиона рублей. Их «коллега» из Калининского района Петербурга оказался поскромнее.



Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, вчера в полицию Пушкинского района обратился 68-летний гендиректор компании, занимающейся оптовой торговлей. Он рассказал, что между 17:00 17 марта и 6:40 18 марта от дома 22 по улице Вячеслава Шишкова в Пушкине был похищен его Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Ущерб предприниматель оценил в 1,8 миллиона рублей.