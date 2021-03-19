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Бизнесмена и замначальника кафедры Военмеха оставили без автомобилей в Петербурге

Пушкинские угонщики не стали выбирать между корейскими и японскими машинами и собрали улов на 3,6 миллиона рублей. Их «коллега» из Калининского района Петербурга оказался поскромнее.

Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, вчера в полицию Пушкинского района обратился 68-летний гендиректор компании, занимающейся оптовой торговлей. Он рассказал, что между 17:00 17 марта и 6:40 18 марта от дома 22 по улице Вячеслава Шишкова в Пушкине был похищен его Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Ущерб предприниматель оценил в 1,8 миллиона рублей.

Вечером с сообщением об угоне в пушкинскую полицию обратился 46-летний заместитель начальника кафедры в БГТУ «Военмех». Его Mitsubishi Outlander 2020 года выпуска пропал от дома 3 по улице Подбельского в Пушкине между 8:45 и 17:00 18 марта. Ущерб составил 1,86 миллиона рублей.

В Калининском районе неизвестный угонщик увел KIA Sportage у 42-летнего инженера по снабжению в компании, торгующей сантехникой. Автомобиль 2017 года выпуска пропал в период с 20:15 17 марта до 7:50 18 марта от дома 6–1 по улице Демьяна Бедного. Ущерб потерпевший оценил в 1,3 миллиона рублей.

По всем трем фактам были возбуждены уголовные дела по статье о краже в особо крупном размере (по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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Комментарии (2)

265095379
Только щас погуглил по фразе: Угонщик таки угнал KIA Sportage и увезли на эвакуаторе, кто кому телефон украл - это история умалчивает На сколько я понимаю, у зеков передача телефона от одного преступника к другому считается передачей вируса.
Pravda178
Опять не найдут!
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