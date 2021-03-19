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Смольный: На ПМЭФ-2021 пустят с «чистым» ПЦР. Допуск по вакцинным сертификатам пока не обсуждается

Требованием к участникам Петербургского международного экономического форума 2021 года, вероятнее всего, будет наличие справки с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Об этом «Фонтанке» 19 марта сообщил глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко по итогам заседания оргкомитета.

«Вероятнее всего, [требованием к участникам] будет наличие справки об отрицательном ПЦР-тесте, также будет предусмотрена возможность экспресс-тестирования на момент регистрации», — сказал он. Вопрос о признании сертификатов вакцинации не обсуждался. Но точные критерии допуска гостей будут известны после выпуска соответствующего указания Роспотребнадзора.

По словам Москаленко, предельное количество участков не обсуждалось — на этот счет также предстоит диалог с федеральным РПН. «Процедура приезда и участия с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер будет синхронизирована с ситуацией, которая на тот момент будет в городе», — добавил чиновник. Проработкой механизма допуска иностранных участников сейчас занимаются МИД, Роспотребнадзор и другие федеральные службы.

Петербургский стенд, как и в прошлые годы, разместится в павильоне G и займет площадь 1,5 тыс. кв. м. По словам собеседников «Фонтанки», его концепция может быть оформлена в тематике «водородной и новой энергетики». Ранее сообщалось, что власти Петербурга собираются подписать соглашение на ПМЭФ с КБ ВиПС, которое намерено построить в ОЭЗ завод по переработке пластика.

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