Смольный: На ПМЭФ-2021 пустят с «чистым» ПЦР. Допуск по вакцинным сертификатам пока не обсуждается

Об этом «Фонтанке» 19 марта сообщил глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко по итогам заседания оргкомитета.



«Вероятнее всего, [требованием к участникам] будет наличие справки об отрицательном ПЦР-тесте, также будет предусмотрена возможность экспресс-тестирования на момент регистрации», — сказал он. Вопрос о признании сертификатов вакцинации не обсуждался. Но точные критерии допуска гостей будут известны после выпуска соответствующего указания Роспотребнадзора.

По словам Москаленко, предельное количество участков не обсуждалось — на этот счет также предстоит диалог с федеральным РПН. «Процедура приезда и участия с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер будет синхронизирована с ситуацией, которая на тот момент будет в городе», — добавил чиновник. Проработкой механизма допуска иностранных участников сейчас занимаются МИД, Роспотребнадзор и другие федеральные службы.