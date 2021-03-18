Угнавшего и разбившего BMW в Петербурге автомойщика готовы простить и принять обратно на работу

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор сотруднику автомойки, который украл BMW на рабочем месте и попал на нем в аварию. При этом ни работодатель, ни хозяйка машины к нему претензий не имеют. Мужчину даже готовы принять обратно на работу.
Как сообщает 18 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 15 августа 2020 года между 22:00 часами и 23:50 подсудимый, находясь в состоянии опьянения около автомойки ИП «Хмель Ю.С.» на Дачном проспекте, 6, корпус 1, литера А, решил взять чужой BMW 520i. 26-летний автомойщик взял в комнате персонала ключи от «БМВ», сел на водительское сиденье, завел мотор и уехал. Около 23:50 у дома 119 по Ленинскому проспекту парень не справился с управлением, столкнулся с другими машинами и врезался в разделительное ограждение. Полицейские задержали его на месте. Ремонт BMW после аварии потянул на 1 687 813 рублей.
Незадачливый угонщик свою вину полностью признал и раскаялся. Суд установил, что раньше молодой человек судим не был, на учете не состоит, в России находится на законных основаниях и имеет временную регистрацию. Работодатель охарактеризовал парня крайне положительно и заявил, что готов вновь принять его на работу на свою автомойку и продолжать предоставлять ему жилье. Хозяйке BMW ущерб полностью возместили, женщина отметила, что не имеет претензий к подсудимому, и просила не назначать ему строгое наказание.
Суд признал парня виновным по ч. 3 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и приговорил его к 7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, но подсудимый был освобожден по отбытию в связи с содержанием под стражей.