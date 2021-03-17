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Uma2rman снимает в Петербурге клип с «Мисс Россией». Искусство потребовало жертв от красоты

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Группа Uma2rman превратила мост Ломоносова в съемочную площадку. Операторов с камерами, лидера коллектива Владимира Кристовского и актёров днём 17 марта заметил корреспондент «Фонтанки».

Фото: Скриншот Instagram/ Вова Крис
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Что за клип снимают — музыканты не рассказали, однако, судя по их соцсетям, в кадре появится фотомодель и победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2015» София Никитчук. Ради искусства ей пришлось померзнуть: в сторис, которые выложил Владимир Кристовский в «Инстаграм», видно, как девушка между дублями кутается в пальто.

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За несколько часов до того, как команда UMA2RMAN собралась у Фонтанки, Никитчук опубликовала кадры съёмок на портике Нового Эрмитажа возле атлантов.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Скриншот Instagram/ Вова Крис

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Комментарии (3)

6cat
Мисс Россия какая-то замурзанная. К пивному ларьку поставить, интерьер не испортит.
hal9000
Опять про Прасковью слушать..
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