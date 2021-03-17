Группа Uma2rman превратила мост Ломоносова в съемочную площадку. Операторов с камерами, лидера коллектива Владимира Кристовского и актёров днём 17 марта заметил корреспондент «Фонтанки».
Что за клип снимают — музыканты не рассказали, однако, судя по их соцсетям, в кадре появится фотомодель и победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2015» София Никитчук. Ради искусства ей пришлось померзнуть: в сторис, которые выложил Владимир Кристовский в «Инстаграм», видно, как девушка между дублями кутается в пальто.
За несколько часов до того, как команда UMA2RMAN собралась у Фонтанки, Никитчук опубликовала кадры съёмок на портике Нового Эрмитажа возле атлантов.