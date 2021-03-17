Угонщики прошлись по «японцам». Toyota Camry в ночи уехала от фирмы в Петербурге в сторону Мурманска

Петербургские угонщики с 15 на 16 марта прибрали к рукам несколько автомобилей японских марок, в том числе похитили «Тойоту» у коммерческой фирмы. Еще одного «японца» увели в Ленобласти.
Как стало известно «Фонтанке», в полицию Невского района обратился 32-летний петербуржец, работающий водителем в коммерческой фирме. Он сообщил, что между 19 часами 15 марта и половиной восьмого утра 16 марта от дома 8, корпус 1, по улице Белышева похитили автомобиль Toyota Camry 2019 года выпуска, принадлежащий компании, где мужчина работает. По данным автоматизированной системы контроля за движением транспорта, около половины первого часа ночи 16 марта «Тойота» засветилась на 16-м километре трассы «Кола», направляясь в сторону Мурманска. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Пушкинском районе Петербурга с сообщением об угоне в полицию обратился 36-летний инженер строительной компании. Он рассказал, что в период с 18:30 15 марта до 5:53 16 марта от дома 3, корпус 2, по Изборской улице в Пушкине пропал его Mitsubishi Outlander 2020 года выпуска стоимостью 2,33 миллиона рублей. Отсмотрев записи с камеры видеонаблюдения, полицейские увидели, как в 22:11 к машине подошел неизвестный мужчина, сел в нее и уехал. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
Еще об одном угоне сообщили в Кировском районе Ленобласти. У 36-летнего местного жителя, работающего ведущим специалистом по испытаниям на петербургском машиностроительном заводе, похитили Nissan X-Trail 2019 года за 1,5 миллиона рублей. По словам потерпевшего, внедорожник пропал между 9:20 и 20:25 16 марта от дома 2, корпус 2, по Никольскому шоссе в Отрадном. Камера наблюдения засекла, как в 20:23 к машине подошел неизвестный, сел в нее и уехал. По факту угона также возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.