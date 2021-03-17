Угонщики прошлись по «японцам». Toyota Camry в ночи уехала от фирмы в Петербурге в сторону Мурманска

Петербургские угонщики с 15 на 16 марта прибрали к рукам несколько автомобилей японских марок, в том числе похитили «Тойоту» у коммерческой фирмы. Еще одного «японца» увели в Ленобласти.



Как стало известно «Фонтанке», в полицию Невского района обратился 32-летний петербуржец, работающий водителем в коммерческой фирме. Он сообщил, что между 19 часами 15 марта и половиной восьмого утра 16 марта от дома 8, корпус 1, по улице Белышева похитили автомобиль Toyota Camry 2019 года выпуска, принадлежащий компании, где мужчина работает. По данным автоматизированной системы контроля за движением транспорта, около половины первого часа ночи 16 марта «Тойота» засветилась на 16-м километре трассы «Кола», направляясь в сторону Мурманска. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.