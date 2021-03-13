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Роспотребнадзор заявил, что вспышка Эболы в Гвинее может перерасти в эпидемию

Вспышка заболеваемости лихорадкой Эбола в Гвинее может привести к эпидемии на Африканском континенте, хотя для России риски минимальны благодаря принимаемым мерам. Об этом 13 марта заявил руководитель группы специалистов Роспотребнадзора в Гвинее Андрей Крицкий.

Отвечая на вопрос ТАСС, может ли ситуация представлять угрозу для других стран Африканского континента, Крицкий отметил: «Опыт предыдущей пандемии показывает, что это так».

«В 2014 году эпидемия болезни, вызванной вирусом Эбола, в Западной Африке была признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, — напомнил он. — Риски для России минимальны, так как ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, что означает не только мониторинг ситуации в режиме реального времени, но и развертывание дополнительных мер: контроль всех выезжающих пассажиров, усиление санитарного надзора в аэропортах и так далее».

По словам представителя Роспотребнадзора, власти Гвинеи высказывают опасения в связи с нынешней ситуацией с заболеваемостью лихорадкой Эбола, «тем более что данная вспышка протекает на фоне эпидемии ковида и осложнения эпидситуации по кори и ряду иных опасных инфекционных заболеваний».

Россия после запроса властей Гвинеи рассматривает вопрос поставки в африканскую страну отечественной вакцины от вируса Эбола.

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Комментарии (7)

AlBerkut
Как бы а какое дело шерифу до проблем.... альтернативнобелых? 🤔
Ну эбола, ну где-то далеко, и дальше что?
guess
Чую, ещё с десяток лет проживем под страхом мнимых эпидемий. А можно вопрос Путину, почему так легко отдал власть Потребнадзору? Мы за них не голосовали, что бы они нами понукали на все лады ))
260650801
А тем временем россияне радостно летят в Кению и Занзибар
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