Роспотребнадзор заявил, что вспышка Эболы в Гвинее может перерасти в эпидемию

Вспышка заболеваемости лихорадкой Эбола в Гвинее может привести к эпидемии на Африканском континенте, хотя для России риски минимальны благодаря принимаемым мерам. Об этом 13 марта заявил руководитель группы специалистов Роспотребнадзора в Гвинее Андрей Крицкий.



Отвечая на вопрос ТАСС, может ли ситуация представлять угрозу для других стран Африканского континента, Крицкий отметил: «Опыт предыдущей пандемии показывает, что это так».



«В 2014 году эпидемия болезни, вызванной вирусом Эбола, в Западной Африке была признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, — напомнил он. — Риски для России минимальны, так как ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, что означает не только мониторинг ситуации в режиме реального времени, но и развертывание дополнительных мер: контроль всех выезжающих пассажиров, усиление санитарного надзора в аэропортах и так далее».

