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В Конго и Гвинее произошла вспышка лихорадки Эбола. ВОЗ говорит про региональный риск

Вспышка лихорадки Эбола произошла в Демократической Республике Конго (ДРК) и Гвинее. Директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан 15 февраля заявил, что она представляет региональный риск.

«Гвинея, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуар и другие страны предприняли незамедлительные действия [для предотвращения распространения заболевания], и мы очень благодарны им за это, — отметил он. — Мы приветствуем такой подход. Нам действительно нужны скоординированные меры под руководством властей региона, поскольку данное заболевание представляет собой региональный риск», — цитирует Майкла Райна ТАСС.

ВОЗ связалась с местными властями, чтобы оказать помощь и направила в регион специалистов, вакцины и медицинские препараты.

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