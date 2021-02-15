В Конго и Гвинее произошла вспышка лихорадки Эбола. ВОЗ говорит про региональный риск

Вспышка лихорадки Эбола произошла в Демократической Республике Конго (ДРК) и Гвинее. Директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан 15 февраля заявил, что она представляет региональный риск.



«Гвинея, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуар и другие страны предприняли незамедлительные действия [для предотвращения распространения заболевания], и мы очень благодарны им за это, — отметил он. — Мы приветствуем такой подход. Нам действительно нужны скоординированные меры под руководством властей региона, поскольку данное заболевание представляет собой региональный риск», — цитирует Майкла Райна ТАСС.

