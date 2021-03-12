Петербургские полицейские раскрыли угоны трех машин. Белоруса на чужом Hyundai поймали на пути к Пскову

Как стало известно «Фонтанке», утром 11 марта в полицию обратился 23-летний радиомонтажник и сообщил, что между полуночью и 9 часами утра от дома 14, корпус 3, по Приозерскому шоссе кто-то угнал его ВАЗ-2104 2006 года выпуска. Ущерб он оценил в 80 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2. ст. 158 УК РФ.

Сотрудники полиции Петербурга задержали подозреваемых в совершении нескольких угонов на территории города. Двое увели уже не новые «Жигули», один позарился на старенький «Мерседес», и еще один похитил свежий «Хёндэ».

В 17 часов автомобиль с признаками угона обнаружили у дома 18 в деревне Порошки Всеволожского района Ленобласти. Спустя 20 минут полицейские задержали первого подозреваемого. 26-летний рабочий, проживающий неподалеку от места угона, ранее уже привлекался к ответственности, в том числе за разбой, грабеж, неправомерное завладение автомобилем и попытку угона. Еще через полчаса в той же деревне задержали второго подозреваемого — 34-летнего петербуржца.

Днем 11 марта задержали подозреваемого в угоне, который был совершен около года назад. 30 марта 2020 года в полицию обратился 35-летний житель Петербурга и сообщил, что между 1 октября 2019 года и 30 марта 2020-го в Красносельском районе похитили его Mercedes C 180 2003 года выпуска стоимостью 180 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В час дня 11 марта у дома 12 по улице Танкистов полицейские задержали подозреваемого в этом угоне, им оказался 38-летний петербуржец. Но машину найти не удалось.

Об угоне Hyundai Santa Fe утром 4 марта в полицию сообщил заместитель гендиректора одной из коммерческих фирм. Кроссовер 2020 года выпуска стоимостью 2,475 миллиона рублей пропал в период с 19:30 3 марта до 7:45 4 марта от дома 37 по улице Маршала Тухачевского. Принадлежит машина лизинговой компании. По факту угона было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.