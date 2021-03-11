Мать Андрея Аршавина попытается отсудить деньги у экс-супруги сына за проживание в своём доме

Мама 39-летнего спортсмена и владелица особняка в Коломягах рассказала, что Алиса в течение долгого времени занимала жилплощадь даже при наличии судебного решения о выселении, принятого месяцем ранее. Бывшая жена Аршавина проживает там бесплатно, лишая Татьяну возможности продать дом. Урегулировать конфликт во внесудебном порядке у участников спора не вышло, уточняет объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Татьяна Аршавина просит взыскать с Алисы Аршавиной сумму неосновательного обогащения за период с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года в размере 1 920 000 рублей и проценты на сумму долга в размере 36 150 рублей 59 копеек, а также госпошлину.

Исковое заявление оставлено без движения до 1 апреля в связи с нарушением требований ГПК РФ — Аршавина указала в заявлении не все необходимые данные.

Андрей Аршавин развёлся с Алисой в 2019 году. Судебный процесс отметился непомерными аппетитами женщины и ее финансовым деклассированием. Кроме развода Алиса требовала с Аршавина 4,5 миллиона рублей в месяц — два миллиона на содержание общей дочки Есении и два с половиной миллиона на содержание самой себя.

В феврале Татьяне Аршавиной удалось добиться судебного решения о выселении бывшей невестки. Правда, адвокаты экс-жены футболиста подали апелляцию, которую должны рассмотреть до середины марта. Пока же решение в силу не вступило, а значит, приставы не могут выселить Алису из особняка в Коломягах.