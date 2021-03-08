Бывшая жена самого богатого человека в мире вышла замуж за школьного учителя. Её состояние оценивают в 53 млрд долларов

Бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя Дэна Джуэтта. Об этом сообщается на ее личной странице на сайте филантропической компании «Клятва дарения» (Giving Pledge).



The Wall Street Journal уточняет, что Джуэтт работает учителем естественных наук в частной школе Сиэтла. Сам учитель опубликовал открытое письмо по этому поводу и поддержал желание жены раздать большую часть состояния на благотворительность. «Странно писать о планах в течение жизни отдать большую часть своего состояния на благотворительность. Ведь я никогда не стремился обладать таким богатством <…> И теперь, по счастливой случайности, я женат на одной из самых щедрых и добрых женщин, которых я когда-либо знал», — написал он.