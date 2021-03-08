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На юге Петербурга «Митсубиси» сбил девушку. Очевидцы предупредили о петляющем автомобиле до ДТП

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Авария с участием пешехода произошла в Московском районе Петербурга 7 мая. О ДТП рассказали очевидцы в социальных сетях около 23:00.


На перекрёстке улицы Орджоникидзе и проспекта Космонавтов «Митсубиси» сбил пешехода, затем врезался в столб. Приехавшие на место аварии медики отправили пострадавшую девушку в больницу. Водитель травм не получил. По словам очевидцев, от мужчины крепко пахло алкоголем.

Ещё до случившегося ДТП горожане видели чёрный «Митсубиси» на Витебском проспекте. О петляющем автомобиле очевидцы сообщили по номеру «112».

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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Комментарии (13)

265084375
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

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Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5203 7380 4685 149-восeмь

Заранее большое человеческое спaсибо.
lenten
Вызвать скорую - это первое, что надо сделать.
По поводу помощи - чем тут помочь? Можно только навредить.
_13
С водителем всё понятно - на мыло...
Но и граждане, стоявшие рядом с пострадавшей - «крассафчеги»: не к лежавшей на снегу девушке побежали, а наоборот - от неё, схватились за телефоны... Наверное, пожалели, что видео не успели снять...
Тьфу... Мерзко...
Неужели нельзя подойти к пострадавшей, оказывать первую помощь и звонить в скорую одновременно?!!!
Или это слишком сложно для современной челяди?!!!
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