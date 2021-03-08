Авария с участием пешехода произошла в Московском районе Петербурга 7 мая. О ДТП рассказали очевидцы в социальных сетях около 23:00.
На перекрёстке улицы Орджоникидзе и проспекта Космонавтов «Митсубиси» сбил пешехода, затем врезался в столб. Приехавшие на место аварии медики отправили пострадавшую девушку в больницу. Водитель травм не получил. По словам очевидцев, от мужчины крепко пахло алкоголем.
Ещё до случившегося ДТП горожане видели чёрный «Митсубиси» на Витебском проспекте. О петляющем автомобиле очевидцы сообщили по номеру «112».