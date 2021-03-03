Движение на юге кольцевой автодороги Петербурга утром 3 марта затруднило ДТП с участием нескольких автомобилей. По словам очевидцев, некоторые водители не успевали вовремя затормозить.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на внешнем кольце КАД перед развязкой с Дачным проспектом. Со слов очевидцев, столкнулись 5 машин. На фото с места ДТП видно несколько побитых легковых и грузовой фургон с разбитым «носом».
«Машин много собралось, так как не успевали оттормозиться, скорость была немаленькая. Я успела пролететь слева, а вот «Лада» въехала в них», — добавляет участница группы Тина.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что на 73-м километре внешнего кольца КАД столкнулись только три машины. Информация об аварии поступила в 9:20. Из-за того, что участники ДТП заняли вторую и третью полосы КАД, образовался затор. На месте работают сотрудники ГИБДД, подъехал эвакуатор. Пострадавших в аварии нет.
Утром 3 марта дороги Петербурга вновь были загружены на стандартные 6 баллов. Плотнее всего было на Приморском проспекте, проспекте Культуры и Тихорецком проспекте и на Московском шоссе — в сторону центра там фиксировали 8 баллов. Самые крупные пробки утра собрались:
- в 8:09 на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина — 9,1 км от Центральной улицы до Заневского проспекта;
- в 9:05 на внешнем кольце КАД — 5 км от Красносельского шоссе до Таллинского шоссе;
- в 8:44 на Гражданском проспекте и Кушелевской дороге — 4,8 км от Северного проспекта до проспекта Маршала Блюхера;
- в 9:26 на внутреннем кольце КАД — 4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;
- в 8:40 на Светлановском проспекте — 4,7 км от проспекта Луначарского до проспекта Энгельса.