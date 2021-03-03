Движение на юге кольцевой автодороги Петербурга утром 3 марта затруднило ДТП с участием нескольких автомобилей. По словам очевидцев, некоторые водители не успевали вовремя затормозить.



Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на внешнем кольце КАД перед развязкой с Дачным проспектом. Со слов очевидцев, столкнулись 5 машин. На фото с места ДТП видно несколько побитых легковых и грузовой фургон с разбитым «носом».

«Машин много собралось, так как не успевали оттормозиться, скорость была немаленькая. Я успела пролететь слева, а вот «Лада» въехала в них», — добавляет участница группы Тина.