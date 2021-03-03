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«Не успевали оттормозиться». Массовая авария затормозила КАД в районе Дачного

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Движение на юге кольцевой автодороги Петербурга утром 3 марта затруднило ДТП с участием нескольких автомобилей. По словам очевидцев, некоторые водители не успевали вовремя затормозить.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на внешнем кольце КАД перед развязкой с Дачным проспектом. Со слов очевидцев, столкнулись 5 машин. На фото с места ДТП видно несколько побитых легковых и грузовой фургон с разбитым «носом».

«Машин много собралось, так как не успевали оттормозиться, скорость была немаленькая. Я успела пролететь слева, а вот «Лада» въехала в них», — добавляет участница группы Тина.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что на 73-м километре внешнего кольца КАД столкнулись только три машины. Информация об аварии поступила в 9:20. Из-за того, что участники ДТП заняли вторую и третью полосы КАД, образовался затор. На месте работают сотрудники ГИБДД, подъехал эвакуатор. Пострадавших в аварии нет.

Утром 3 марта дороги Петербурга вновь были загружены на стандартные 6 баллов. Плотнее всего было на Приморском проспекте, проспекте Культуры и Тихорецком проспекте и на Московском шоссе — в сторону центра там фиксировали 8 баллов. Самые крупные пробки утра собрались:

  • в 8:09 на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина — 9,1 км от Центральной улицы до Заневского проспекта;
  • в 9:05 на внешнем кольце КАД — 5 км от Красносельского шоссе до Таллинского шоссе;
  • в 8:44 на Гражданском проспекте и Кушелевской дороге — 4,8 км от Северного проспекта до проспекта Маршала Блюхера;
  • в 9:26 на внутреннем кольце КАД — 4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;
  • в 8:40 на Светлановском проспекте — 4,7 км от проспекта Луначарского до проспекта Энгельса.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (5)

ADVISER
" на 73-м километре внешнего кольца КАД" - чиновники не в курсе, что с декабря 2020 г. введен единый километрах на КАД и не стало понятия "такой-то км внешнего кольца" ? У КАД единый километраж (а-ля МКАД) , ранне соотвествующий километражу внутренненого кольца. Если что, ваш покорный слуга, будучи занудой, инициировал соответствующие изменения на Я-картах.
vic_5e4cd1938d1a8
"Оттормозиться" - это значит прекратить торможение.

Вообще, этот местечковый сленг, да ёщё с неверным значением слов, почему-то, так любим "Фонтанкой"...
Если бы вы употребили слово "затормозить" (вместо "оттормозиться", полагаете, что пацаны вас не поняли?
(из любимого "Фъ": "с района", вместо из района; "бросить машину", вместо припарковаться или оставить машину ....
Не на базаре, не во дворе вы всё-таки, как ни как средство массовой информации.
Michael_5e4cd31840823
"некоторые водителя"... Кажется, некоторые писателя статей не учились совсем :)
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