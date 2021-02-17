Директор строительной фирмы и сотрудник геологоразведочной компании остались без автомобилей в Петербурге

Как стало известно «Фонтанке», утром 16 февраля в полицию Петродворцового района обратился 51-летний начальник партии в компании, занимающейся геологическими исследованиями. Он сообщил, что между 18 часами 15 февраля и 7 часами утра 16 февраля от дома 35 по Озерковой улице в Петергофе похитили его KIA Sorento Prime 2018 года за 2,467 миллиона рублей.

За пару дней угонщики наворовали в Петербурге и Всеволожске Hyundai и KIA почти на 10 миллионов рублей. Добычей стали несколько «Соренто», «Оптима» и пара «Санта Фе».

Еще один «Соренто» приглянулся угонщикам в Красносельском районе. 44-летняя петербурженка сообщила полиции, что в период с 17:00 15 февраля до 14:35 16 февраля кто-то похитил ее KIA Sorento 2019 года выпуска от дома 11, корпус 1, по проспекту Кузнецова. Ущерб она оценила в 2,495 миллиона рублей.

Во Фрунзенском районе у 36-летнего местного жителя угнали KIA Optima, которую тот купил в кредит год назад. Машина пропала между 21:30 14 февраля и 16:00 16 февраля от дома 26, корпус 1, по Пражской улице. Стоимость автомобиля 2019 года выпуска мужчина оценил в 1,3 миллиона рублей.

В двух районах, Красносельском в Петербурге и Всеволожском в Ленобласти, злоумышленники увели Hyundai Santa Fe. Белого кроссовера 2017 года выпуска лишился 45-летний директор строительной компании. Машину угнали от дома 48 по Красносельскому шоссе между пятью и одиннадцатью часами вечера 16 февраля. Ущерб мужчина оценил в 1,648 миллиона рублей. Второй кроссовер, черного цвета и 2019 года выпуска, пропал у 48-летнего неработающего жителя Всеволожска. Автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей похитили от дома 1, корпус 1, по Василеозерской улице между 16 часами 15 февраля и 11 часами 16 февраля.