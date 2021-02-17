Трое на «семерке» угнали еще одну «семерку» в Светогорске и тут же продали местному жителю

Предприимчивая троица каталась на снятых с учета «Жигулях» и прибрала к рукам чужую «семерку» в Выборгском районе Ленобласти. Прятать ворованную машину не стали: отбуксировали к соседнему дому и продали одному из местных жителей.



Как стало известно «Фонтанке» 17 февраля, в полицию обратился 37-летний подсобный рабочий рыбного хозяйства. Мужчина сообщил, что между шестью часами вечера 15 февраля и половиной девятого утра 16 февраля от дома 30 по Красноармейской улице Светогорска пропал его старый ВАЗ-2107 цвета «сафари». Автомобиль 1996 года был не на ходу. Ущерб заявитель оценил в 20 тысяч рублей.