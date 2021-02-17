Трое на «семерке» угнали еще одну «семерку» в Светогорске и тут же продали местному жителю

Предприимчивая троица каталась на снятых с учета «Жигулях» и прибрала к рукам чужую «семерку» в Выборгском районе Ленобласти. Прятать ворованную машину не стали: отбуксировали к соседнему дому и продали одному из местных жителей.
Как стало известно «Фонтанке» 17 февраля, в полицию обратился 37-летний подсобный рабочий рыбного хозяйства. Мужчина сообщил, что между шестью часами вечера 15 февраля и половиной девятого утра 16 февраля от дома 30 по Красноармейской улице Светогорска пропал его старый ВАЗ-2107 цвета «сафари». Автомобиль 1996 года был не на ходу. Ущерб заявитель оценил в 20 тысяч рублей.
В 11:10 16 февраля по подозрению в совершении угона полицейские задержали троих местных жителей. Это были неработающие 33-летний мужчина и 18-летний парень, а также 17-летний учащийся ПТУ. Задержанные пояснили, что 15 февраля на ВАЗ-2107 отбуксировали «семерку» заявителя к дому 32 по той же улице и продали 26-летнему жителю Светогорска, а деньги потратили на собственные нужды. При этом «Жигули», на которых ездила троица, оказались снятыми с учета около полутора лет назад, а стоящие на них номера мало того, что уже полгода как архивные, так еще и от другого автомобиля.
Похищенные «Жигули» нашлись во дворе указанного дома. После осмотра машину отдали собственнику под сохранную расписку. Машину задержанных поместили на территорию отдела полиции. По факту угона возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 2, пункт «в» УК РФ (кража).