У неработающего в Петербурге угнали Land Cruiser Prado за 4,5 млн рублей, а медсестру оставили без Toyota Corolla

Дорогой японский внедорожник стал уловом угонщиков в Красносельском районе Петербурга вечером 16 февраля. В Адмиралтейском районе прибрали к рукам «Тойоту» подешевле, оставив без транспорта медсестру. Еще одного «японца» угнали в поселке Бугры Всеволожского района Ленобласти.



Как стало известно «Фонтанке», вечером 16 февраля в полицию обратился 46-летний официально не работающий житель Петербурга. Мужчина рассказал, что за 50 минут с 19:10 до 20:00 от дома 17 по улице Освобождения кто-то угнал его черный Toyota Land Cruiser Prado 2019 года. Ущерб заявитель оценил в 4,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.