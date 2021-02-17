У неработающего в Петербурге угнали Land Cruiser Prado за 4,5 млн рублей, а медсестру оставили без Toyota Corolla

Дорогой японский внедорожник стал уловом угонщиков в Красносельском районе Петербурга вечером 16 февраля. В Адмиралтейском районе прибрали к рукам «Тойоту» подешевле, оставив без транспорта медсестру. Еще одного «японца» угнали в поселке Бугры Всеволожского района Ленобласти.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 16 февраля в полицию обратился 46-летний официально не работающий житель Петербурга. Мужчина рассказал, что за 50 минут с 19:10 до 20:00 от дома 17 по улице Освобождения кто-то угнал его черный Toyota Land Cruiser Prado 2019 года. Ущерб заявитель оценил в 4,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Утром 16 февраля об угоне сообщила 44-летняя петербурженка, работающая младшей медсестрой в одной из городских больниц. Между 18 часами и 23:45 15 февраля от дома 65 по Садовой улице похитили ее белую Toyota Corolla 2013 года выпуска.
В Буграх у 41-летнего неработающего местного жителя угнали Mitsubishi Outlander. Белый кроссовер 2020 года выпуска пропал между одиннадцатью вечера 15 февраля и половиной восьмого утра 16 февраля от дома 32 по Шоссейной улице. Стоимость автомобиля потерпевший оценил в 2,2 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело по той же статье 158, часть 4, пункт «б» УК РФ (кража в особо крупном размере).