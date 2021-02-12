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Фургон запрыгнул на внедорожник на Софийской

ДТП на Софийской улице утром 12 февраля заблокировало третий ряд. Впрочем, серьёзной пробки, по данным «Яндекса», нет.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на участке Софийской между Колпино и КАД «Газель» закинуло сверху на внедорожник. Аварии на этом отрезке случаются регулярно.

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По данным «Яндекса» на 9:20, пробки на Софийской нет. Вообще, загруженность дорог сегодня не превышает норму: незадолго до 9 часов было 6 баллов, а к 9:20 она снизилась до 4 против обычных для этого времени 5.

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