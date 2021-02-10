Угонщики в Петербурге оставили без одинаковых автомобилей двух врачей и аварийного комиссара

Как стало известно «Фонтанке», утром 9 февраля в полицию Выборгского района Петербурга обратился 51-летний заведующий отделением в городской больнице и сообщил, что в период с 15:00 8 февраля до 8:00 9 февраля от дома 14/8 по Юкковскому шоссе кто-то похитил Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. Ущерб он оценил в 1 434 671 рубль.

Петербургские угонщики прошлись по Mitsubishi Outlander. За сутки с небольшим японских кроссоверов лишились два врача, занимающие руководящие должности в больницах Петербурга, и аварийный комиссар.

Вечером того же дня об угоне Outlander заявил 44-летний главврач одной из петербургских поликлиник. Автомобиль 2018 года выпуска пропал от дома 41, корпус 1, по Шуваловскому проспекту между 19:15 и 19:55 9 февраля. Сумма ущерба составила 1,9 миллиона рублей. Был введен план «Перехват», но машину не нашли.

В то же время в полицию Пушкинского района с сообщением об угоне обратился 51-летний аварийный комиссар. Еще один Outlander был похищен между 17 и 20 часами 9 февраля. Стоимость автомобиля 2015 года потерпевший оценил в 1,2 миллиона рублей.

По первым двум случаям полиция возбудила уголовные дела о кражах в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ). По третьему решается вопрос о возбуждении дела.