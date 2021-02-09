ООН обвинила Финляндию в нарушении прав ребёнка за отказ в убежище лесбийской семье из России

Финляндия нарушила права ребёнка, отказав в убежище российской лесбийской паре, которая его воспитывала. Об этом 9 февраля сообщает финский МИД со ссылкой на решение комитета ООН по правам ребенка.



«Дело касается возвращения на добровольной основе однополой семьи в Россию в августе 2017 года после отрицательного решения о предоставлении убежища. Заявителем по делу является ребенок в семье», — пояснили в МИДе.

Как уточняет телерадиокомпания Yle, которая рассказала в 2017 году их историю, в подаче жалобы в комитет ООН семье помогала финская общественная организация Sateenkaariperheet ry («Радужные семьи»). Женщины приехали в Финляндию просить убежища в 2015 году. По их словам, над их ребёнком, зачатым с помощью процедуры искусственного оплодотворения, в российском детском саду начали издеваться. В демонстрациях сексуальных меньшинств женщины не участвовали, но закон о пропаганде гомосексуализма, вступивший в силу в 2013 году, сочли за потенциальную угрозу. Мальчику в момент приезда в Финляндию было 6 лет, он пошел в школу в Хельсинки, быстро социализировался. Миграционная служба и судебные инстанции, рассматривавшие апелляции, отказали в убежище, подчеркивая тот факт, что в прошлом фактического преследования не было.