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ООН обвинила Финляндию в нарушении прав ребёнка за отказ в убежище лесбийской семье из России

Финляндия нарушила права ребёнка, отказав в убежище российской лесбийской паре, которая его воспитывала. Об этом 9 февраля сообщает финский МИД со ссылкой на решение комитета ООН по правам ребенка.

«Дело касается возвращения на добровольной основе однополой семьи в Россию в августе 2017 года после отрицательного решения о предоставлении убежища. Заявителем по делу является ребенок в семье», — пояснили в МИДе.

Как уточняет телерадиокомпания Yle, которая рассказала в 2017 году их историю, в подаче жалобы в комитет ООН семье помогала финская общественная организация Sateenkaariperheet ry («Радужные семьи»). Женщины приехали в Финляндию просить убежища в 2015 году. По их словам, над их ребёнком, зачатым с помощью процедуры искусственного оплодотворения, в российском детском саду начали издеваться. В демонстрациях сексуальных меньшинств женщины не участвовали, но закон о пропаганде гомосексуализма, вступивший в силу в 2013 году, сочли за потенциальную угрозу. Мальчику в момент приезда в Финляндию было 6 лет, он пошел в школу в Хельсинки, быстро социализировался. Миграционная служба и судебные инстанции, рассматривавшие апелляции, отказали в убежище, подчеркивая тот факт, что в прошлом фактического преследования не было.

По данным комитета ООН, принимая решение об отказе, финские власти пренебрегли интересами ребенка, нарушив три статьи соответствующей Конвенции ООН: приоритет наилучших интересов ребенка, защита от насилия и право ребенка на защиту и гуманитарную помощь.

Эксперты ООН считают, что в России ребёнок мог подвергнуться издевательствам, насилию и стигматизации из-за сексуальной ориентации его матери.

«Согласно решению комитета, финское государство должно выплатить компенсацию за нарушение, включая адекватную компенсацию заявителю. Кроме того, государство обязано принять все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

У Финляндии есть восемь месяцев, чтобы доложить о принятых мерах. Это первое решение подобного рода в отношении Суоми.

В 2020 году Миграционная служба Финляндии рассмотрела 378 прошений о предоставлении политического убежища от россиян. В сравнении с 2019-м число потенциальных беженцев из РФ упало на 46%, а число положительных решений — всего на 36%. Статус беженца в Финляндии в прошлом году получили 108 россиян.

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Комментарии (12)

Blablabla
Мальчик вырастет и станет злобным лесбияном...
Nafanka
Интересно, количество попыток от одной семьи - не ограничено? ))) На каждого ребёнка можно пытаться получить "отказ" и "компенсацию"? ))) Ой, что буууууудет... )))
Nafanka
«Согласно решению комитета, финское государство должно выплатить компенсацию за нарушение, включая адекватную компенсацию заявителю
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Неплохой способ заработка нарождается, скажу я вам... ))) Можно не предоставлять... главное "отказать" и "выплатить компенсацию"... ))) Малой, Средней и прочим Азиям - подготовиться! )))
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