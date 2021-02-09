Авария с участием четырех автомобилей, включая два грузовика, затруднила движение по Московскому шоссе в Пушкинском районе Петербурга. На выезде из города скопилась пробка в несколько километров.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Максим, на Московском шоссе у АЗС «Татнефть» произошло массовое ДТП. Столкнулись контейнеровоз, грузовик и ВАЗ-2114. На видео с места аварии также видно стоящий перед битыми машинами красный автомобиль, но есть ли у него повреждения, непонятно. «Лада» при этом побита с обеих сторон.