Авария с участием четырех автомобилей, включая два грузовика, затруднила движение по Московскому шоссе в Пушкинском районе Петербурга. На выезде из города скопилась пробка в несколько километров.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Максим, на Московском шоссе у АЗС «Татнефть» произошло массовое ДТП. Столкнулись контейнеровоз, грузовик и ВАЗ-2114. На видео с места аварии также видно стоящий перед битыми машинами красный автомобиль, но есть ли у него повреждения, непонятно. «Лада» при этом побита с обеих сторон.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что участниками ДТП стали грузовик International, «ГАЗель», «Лада» и Suzuki. Пострадавших в аварии нет. (Новость дополнена в 14:26)
Из-за аварии на выезде из города собралась большая пробка, добавляет очевидец. По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону области растянулся примерно на 3 километра, и около 1 километра тянется пробка в противоположном направлении.