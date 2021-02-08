У предпринимателя в Петербурге угнали лизинговый автомобиль с болгарскими номерами

В Пушкинском районе Петербурга угонщики оставили частного предпринимателя без автомобиля за 3 с лишним миллиона рублей.



Как стало известно «Фонтанке», 53-летний петербуржец сообщил в полицию, что между 20:40 4 февраля и 7:15 5 февраля от дома 4, корпус 1, по Переведенской улице в Шушарах неизвестный злоумышленник похитил автомобиль KIA Sportage 2019 года с болгарскими номерами. Белый кроссовер стоимостью 3,15 миллиона рублей принадлежит лизинговой компании.

В воскресенье, 7 февраля, по факту угона возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.