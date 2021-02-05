На один купленный новый автомобиль в Петербурге приходятся два подержанных

Соотношение рынка новых и подержанных легковых автомобилей в России по итогам 2020 года составило 1:3,8. Лучше всего оно в Москве и Петербурге, а вот чем дальше от столицы, тем больше автомобилисты предпочитают машины с пробегом.

Как сообщает 5 февраля аналитическое агентство «Автостат», соотношение первичного и вторичного автомобильного рынков в России существенно меняется в зависимости от региона или округа. В Москве и Петербурге на один купленный новый автомобиль приходится примерно два подержанных, и это почти вдвое ниже, чем по стране в целом.