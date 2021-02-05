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На один купленный новый автомобиль в Петербурге приходятся два подержанных

Фото: аналитическое агентство «Автостат»

Соотношение рынка новых и подержанных легковых автомобилей в России по итогам 2020 года составило 1:3,8. Лучше всего оно в Москве и Петербурге, а вот чем дальше от столицы, тем больше автомобилисты предпочитают машины с пробегом.

Как сообщает 5 февраля аналитическое агентство «Автостат», соотношение первичного и вторичного автомобильного рынков в России существенно меняется в зависимости от региона или округа. В Москве и Петербурге на один купленный новый автомобиль приходится примерно два подержанных, и это почти вдвое ниже, чем по стране в целом.

В то же время в Сибири, к примеру, соотношение рынков в 2020 году составило 1:7,4, а на Северном Кавказе — 1:8,7. Максимальное оно на Дальнем Востоке — 1:17,4. Там жители предпочитают покупать подержанные машины из Японии.

В других федеральных округах соотношение продаж новых и подержанных машин примерно на одном уровне. В большей части России на один новый автомобиль приходится 3–4 машины с пробегом.

Фото: аналитическое агентство «Автостат»

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Комментарии (1)

dimas062
Эти циферки примерно показывают разрыв в уровне жизни в разных округах и городах.
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