Ночь на 5 февраля в Санкт-Петербурге оказалась самой холодной с начала зимы.
Температура воздуха сегодня ночью опустилась до минус 19,5 градуса, до этого холоднее всего было 16 января, когда термометры зафиксировали минус 18, сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус в Facebook. По его словам, температурный фон в Петербурге — на 9–10 градусов ниже положенных по климату значений. Днём в городе ожидается минус 13–15, в области — минус 12–17 градусов.
Погоду в регионе определяет тыловая часть ушедшего на юго-восток циклона: он «продолжит подбрасывать в регион очаговые облака, которые местами станут причиной небольшого снега». Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.
По прогнозу Росгидромета, с 6–7 февраля на большей части европейской территории России ожидается установление морозной погоды, температура резко понизится на 8–12 градусов. На западе Северо-Западного федерального округа (Карелия, Ленинградская, Псковская и Новгородская области) в выходные по ночам может быть минус 15–20 градусов, местами до минус 25, в Карелии — 28, днем минус 17–10 (местами в Карелии до минус 22), что в среднем за сутки ниже климатической нормы на 2–4 градуса. В эти дни местами пройдет небольшой снег. До 10 февраля характер погоды существенно не изменится, информирует ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
На этой неделе настоящим испытанием для Петербурга стал не мороз, а снегопад. За четыре дня выпала почти половина месячной нормы осадков. После залпового снегопада 3 февраля 9 баллов было и утром, и вечером, статистика ДТП оказалась высокой и трагичной. 4 февраля тоже шёл снег, утром он «насыпал» 8 баллов.
Тем временем в Германии тоже с беспокойством ждут холода и вспоминают «худший снежный хаос с зимы 1978 года», когда температура опустилась до минус 27.