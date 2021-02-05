Ночь на 5 февраля в Санкт-Петербурге оказалась самой холодной с начала зимы.

Температура воздуха сегодня ночью опустилась до минус 19,5 градуса, до этого холоднее всего было 16 января, когда термометры зафиксировали минус 18, сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус в Facebook. По его словам, температурный фон в Петербурге — на 9–10 градусов ниже положенных по климату значений. Днём в городе ожидается минус 13–15, в области — минус 12–17 градусов.

Погоду в регионе определяет тыловая часть ушедшего на юго-восток циклона: он «продолжит подбрасывать в регион очаговые облака, которые местами станут причиной небольшого снега». Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.