Двух предпринимателей за сутки лишили Mitsubishi в Петербурге

Петербургские угонщики продолжают охотиться за японскими машинами, слегка подуменьшив интерес к корейским. За сутки с 3 на 4 февраля автоворы поработали в Калининском и Московском районах города, оставив сразу двух предпринимателей без кроссовера и внедорожника Mitsubishi. Еще один кроссовер, но уже от KIA угнали у пенсионера.



Как стало известно «Фонтанке», вечером 3 февраля в полицию обратился 40-летний соучредитель фирмы, занимающейся сантехническим оборудованием. Мужчина рассказал, что с 19:30 до 23:00 от дома 9, корпус 2, по улице Бутлерова был похищен Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. Ущерб он оценил в 2,058 миллиона рублей. Автомобиль принадлежит лизинговой компании. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.