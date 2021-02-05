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Двух предпринимателей за сутки лишили Mitsubishi в Петербурге

Петербургские угонщики продолжают охотиться за японскими машинами, слегка подуменьшив интерес к корейским. За сутки с 3 на 4 февраля автоворы поработали в Калининском и Московском районах города, оставив сразу двух предпринимателей без кроссовера и внедорожника Mitsubishi. Еще один кроссовер, но уже от KIA угнали у пенсионера.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 3 февраля в полицию обратился 40-летний соучредитель фирмы, занимающейся сантехническим оборудованием. Мужчина рассказал, что с 19:30 до 23:00 от дома 9, корпус 2, по улице Бутлерова был похищен Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. Ущерб он оценил в 2,058 миллиона рублей. Автомобиль принадлежит лизинговой компании. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем 4 февраля об угоне сообщил 53-летний гендиректор компании, занимающейся оптовой торговлей металлами. Его Mitsubishi Pajero 2017 года пропал в период с 13:00 до 15:50 того же дня от дома 13 по Витебскому проспекту. В 15:44 машину засекли на Пулковском шоссе следующей от Петербургского шоссе к Волхонскому. Ущерб составил 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (ст. 158 ч. 4 п. «б» УК РФ).

А между половиной восьмого часа вечера 2 февраля и 10 утра 4-го от дома 11, корпус 2, по Пулковскому шоссе угнали KIA Sportage 2018 года выпуска. Машина принадлежит пенсионеру из Петербурга, который и обратился в полицию. Стоимость пропавшего автомобиля он оценил в 1,57 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по той же статье.

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