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Проезд по дамбе сузили до вечера из-за технологических работ

На скоростной автодороге комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга 5 февраля введены ограничения движения. Там ведутся плановые работы.

Как сообщает 5 февраля пресс-служба дирекции КЗС, с 9:30 до 18:00 пятницы ограничен проезд по Невской стороне на 139-м километре САД КЗС. В связи с проведением технологических работ перекрыты правая и средняя полосы дороги.

Водителей просят следить за дорожной разметкой, знаками и ограждениями и соблюдать скоростной режим.

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Комментарии (1)

tsodd
Ух ты, они в минус 16 ещё и разметку нанесли
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