Петербургские угонщики решили сменить «корейцев» на «японцев» и прошлись по Mitsubishi и Toyota

Как стало известно «Фонтанке», днем 3 февраля в полицию обратился 40-летний индивидуальный предприниматель из Петербурга. Он рассказал, что в период с 16 часов 2 февраля по 9:30 3 февраля от дома 17/2 по Русановской улице пропала его белая с черной крышей Toyota Camry 2020 года выпуска. Ущерб он оценил в 2 миллиона рублей. По данным автоматизированной системы контроля за передвижением транспорта, в 20:43 2 февраля машину засекли на 92-м километре КАД, она ехала от Красносельского шоссе к Ропшинскому. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Угонщики в Петербурге переключились с корейских марок на японские. Со 2 на 3 февраля их добычей стали Toyota и два Mitsubishi в трех районах города. Но и мимо KIA все же не прошли.

В Московском районе у 33-летнего инженера IT-компании угнали Mitsubishi Outlander. Белый кроссовер 2019 года пропал между 9:30 и 16:46 от дома 15 по улице Кузнецова. Машина оборудована спутниковой системой слежения, но та в последний раз срабатывала на месте угона. Ущерб составил 1,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ).

Еще один Mitsubishi Outlander пропал в Выборгском районе города. В полицию обратилась 57-летняя петербурженка, работающая супервайзером в одной из коммерческих фирм. Ее синий «Митсубиши» 2018 года похитили между 15:00 и 15:45 3 февраля от дома 16 по улице Кустодиева. По факту угона также возбудили уголовное дело по той же статье.

В Колпинском же районе добычей угонщиков стала KIA Optima. Об угоне сообщил 37-летний гендиректор фирмы, занимающейся грузовыми перевозками. Между 8:00 и 13:40 3 февраля автомобиль похитили от дома 14 по Северной улице в Колпино. Белая «КИА» 2019 года принадлежит фирме заявителя и находится в лизинге. Ущерб мужчина оценил в 1,275 миллиона рублей. Полицейские отсмотрели записи с камеры наблюдения и выяснили, что машину увели утром. В 8:16 к ней подошел неизвестный, в 8:30 сел в неё и уехал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.