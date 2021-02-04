Предприниматель и безработный из Петербурга за ночь остались без грузовых фургонов на Юрия Гагарина и в Кудрово

За ночь со 2 на 3 февраля угонщики лишили фургонов двоих петербуржцев. В Московском районе Петербурга похитили «Газель» у предпринимателя. Во Всеволожском районе Ленобласти добычей стал капотный грузовик.
Как стало известно «Фонтанке», утром 3 февраля в полицию обратился 40-летний индивидуальный предприниматель из Петербурга. Он рассказал, что между 20 часами 2 февраля и 9 утра 3 февраля от дома 46 по проспекту Юрия Гагарина пропала его грузовая «Газель» 2020 года. Ущерб он оценил в 1,2 миллиона рублей. По факту угона возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Вечером того же дня в полицию Всеволожского района обратился 27-летний житель Кудрово и сообщил о пропаже фургона капотной компоновки 2019 года выпуска. Автомобиль мужчина припарковал около девяти часов вечера 2 февраля у дома 13 по Европейскому проспекту в Кудрово, а в 8:14 3 февраля его на месте не обнаружил. Обратившийся в полицию пояснил, что управляет фургоном по доверенности, а принадлежит машина 45-летнему петербуржцу, официально не работающему. Сумма ущерба устанавливается.