Полиция Петербурга и Ленобласти задержала подозреваемого в угоне микроавтобуса у коммерческой фирмы. Машина успела добраться из Колпино в Тосно, а возможный угонщик попался в Шушарах.

Как сообщает 4 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, с сообщением об угоне микроавтобуса Ford Transit, принадлежащего коммерческой фирме, 18 января обратился 27-летний водитель организации. Машина пропала в период с 17 по 18 января от дома 62 по Заводскому проспекту. Стоимость белого микроавтобуса 2018 года выпуска оценили в 1 349 000 рублей.