Полиция Петербурга и Ленобласти задержала подозреваемого в угоне микроавтобуса у коммерческой фирмы. Машина успела добраться из Колпино в Тосно, а возможный угонщик попался в Шушарах.
Как сообщает 4 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, с сообщением об угоне микроавтобуса Ford Transit, принадлежащего коммерческой фирме, 18 января обратился 27-летний водитель организации. Машина пропала в период с 17 по 18 января от дома 62 по Заводскому проспекту. Стоимость белого микроавтобуса 2018 года выпуска оценили в 1 349 000 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). 27 января полицейские обнаружили похищенный «Форд» у дома 27 по Московскому шоссе в Тосно. А 3 февраля на лестничной площадке дома 10/1 по Колпинскому шоссе в Шушарах задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 25-летний гражданин одной из сопредельных республик.