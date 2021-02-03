Памятник Ленину «украсили» надписью про Путина. «Правоохранители осмотрели и уехали»

В Томске на памятнике Владимиру Ленину появилась оскорбительная надпись про Владимира Путина. Об этом вечером 3 февраля сообщает местное издание Vtomske.ru.



Журналисты уточняют, что неизвестно, когда точно надпись красной краской нанесли на монумент. «На момент публикации новости, около полуночи, надпись еще оставалась на монументе. К нему подъехала полицейская машина. По словам наших журналистов, правоохранители осмотрели памятник вокруг и уехали», — пишут они.



Информацию подтверждает «Интерфакс», который уточняет, что полицейские «пытаются выяснить, кто расписал монумент».

