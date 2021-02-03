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Памятник Ленину «украсили» надписью про Путина. «Правоохранители осмотрели и уехали»

В Томске на памятнике Владимиру Ленину появилась оскорбительная надпись про Владимира Путина. Об этом вечером 3 февраля сообщает местное издание Vtomske.ru.

Журналисты уточняют, что неизвестно, когда точно надпись красной краской нанесли на монумент. «На момент публикации новости, около полуночи, надпись еще оставалась на монументе. К нему подъехала полицейская машина. По словам наших журналистов, правоохранители осмотрели памятник вокруг и уехали», — пишут они.

Информацию подтверждает «Интерфакс», который уточняет, что полицейские «пытаются выяснить, кто расписал монумент».

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Комментарии (18)

nuga
Школотта Навального все исподтишка делает,даже Ленина разукрасили ночью.
265046383
нашли где оставлять надписи - на забытом и канувшем в небытие "останках совка".... ведь есть просто Почта - отправьте ей, может даже дойдёт до адресата... и может быть даже ответят....
Never_Mind
Бедный Владимир Ильич... теперь Путиным законтачен. Братва не поймет, придется ответить.
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