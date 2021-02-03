ГИБДД рассказала, сколько пьяных водителей отловили в январе в Петербурге и Ленобласти

Госавтоинспекция в январе 2021 года провела в Петербурге и Ленинградской области оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В общей сложности задержали почти полтораста человек, севших за руль после выпивки или под воздействием наркотиков.
Как сообщает 3 февраля Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в ходе рейдов инспекторы выявили 139 пьяных водителей и троих — в состоянии наркотического опьянения. Еще 83 человека пройти медосвидетельствование на состояние опьянения отказались.
Восемь водителей попались на «пьяной» езде повторно, и потому они будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ. В ходе рейдов инспекторы также пресекли 1450 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
В ГИБДД напоминают, что за «пьяную» езду или передачу управления транспортным средством человеку в состоянии опьянения статья 12.8 КоАП РФ предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. А при повторном нарушении наступает уголовная ответственность.