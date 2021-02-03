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Пока петербуржец бегал за пивом, проходившая мимо парочка уехала на его «Ладе» в рюмочную

Житель Петербурга неосторожно оставил свою «Ладу» открытой, пока бегал в магазин, и не нашел ее по возвращении. Мужчина в черном и женщина в красном решили покататься на ней по району, а закончилось все ДТП возле рюмочной.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 2 февраля в полицию Калининского района Петербурга обратился 37-летний менеджер и рассказал о пропаже своей черной LADA Kalina 2012 года выпуска. Ущерб он оценил в 180 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что в половине десятого часа вечера оставил «Ладу» на проезжей части у дома 72 по проспекту Просвещения, а сам пошел в магазин за пивом. При этом он не стал глушить двигатель и запирать автомобиль. Управившись минут за 8, мужчина выглянул в окно магазина и увидел, что машины на месте нет. В баке «Лады» оставалось литров 10 бензина.

Автомобиль нашелся в первом часу ночи 3 февраля на Гражданском проспекте. У него было разбито заднее стекло и повреждены бампер и решетка радиатора. Водитель с места ДТП скрылся.

Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские восстановили часть событий. Пока хозяин «Лады» был в магазине, мимо его машины проходили двое: мужчина в черном и женщина в красной куртке. Мужчина обернулся, осмотрел место, где стояла «Лада», и двинулся туда, пропав из кадра. А чуть позже в кадре появилась уже черная «Калина», медленно отъезжающая от места парковки.

Около половины одиннадцатого автомобиль был замечен на Суздальском проспекте, затем — во дворе дома 123 по Гражданскому проспекту. Там парочка в черном и красном ненадолго оставила машину, отправившись куда-то к детской площадке. После этого они поехали к дому 118, вновь оставили «Ладу», пропав часа на полтора, вернулись, дворовым проездом обогнули дом — и попали в ДТП. Уже приехавшие на вызов сотрудники ГИБДД установили, что «Калина» врезалась в ограждение на входе в бар, расположенный в подвале дома. Водитель успел скрыться, но сотрудники бара рассказали, что последнюю неделю мужчина посещал их заведение не раз.

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