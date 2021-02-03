Пока петербуржец бегал за пивом, проходившая мимо парочка уехала на его «Ладе» в рюмочную

Житель Петербурга неосторожно оставил свою «Ладу» открытой, пока бегал в магазин, и не нашел ее по возвращении. Мужчина в черном и женщина в красном решили покататься на ней по району, а закончилось все ДТП возле рюмочной.



Как стало известно «Фонтанке», вечером 2 февраля в полицию Калининского района Петербурга обратился 37-летний менеджер и рассказал о пропаже своей черной LADA Kalina 2012 года выпуска. Ущерб он оценил в 180 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что в половине десятого часа вечера оставил «Ладу» на проезжей части у дома 72 по проспекту Просвещения, а сам пошел в магазин за пивом. При этом он не стал глушить двигатель и запирать автомобиль. Управившись минут за 8, мужчина выглянул в окно магазина и увидел, что машины на месте нет. В баке «Лады» оставалось литров 10 бензина.