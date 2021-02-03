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В Мурино сотрудница МЧС вместо парковки нашла свой Hyundai Tucson у подъезда неподалёку

За сутки угонщики оставили без корейских машин автомобилистов в Красносельском и Выборгском районах Петербурга. Во Всеволожском районе Ленобласти свой «Хёндэ» на месте не обнаружила сотрудница МЧС.

Как стало известно «Фонтанке», утром 2 февраля с сообщением об угоне в полицию обратилась 35-летняя сотрудница МЧС по Ленобласти. Между 18:30 1 февраля и 7:00 2 февраля с неохраняемой парковки возле дома 59/1 по улице Шоссе в Лаврики в Мурино пропал ее Hyundai Tucson 2018 года выпуска стоимостью 1,7 миллиона рублей. Позже она нашла свою машину у одного из подъездов этого дома. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), «Хёндэ» отправили на экспертизу.

В полицию Выборгского района Петербурга обратился 37-летний местный житель, работающий менеджером у частного предпринимателя. У него похитили KIA Sorento 2020 года выпуска. Машина пропала между 18 часами 1 февраля и 12:40 2 февраля от дома 3, корпус 1, по улице Руднева. Ущерб мужчина оценил в 2 000 300 рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Вечером об угоне сообщила 40-летняя замначальника склада стивидорной компании. В период с 18:00 до 21:27 2 февраля от дома 11 по проспекту Кузнецова пропал ее Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Ущерб заявительница оценила в 1 872 000 рублей. По факту угона также возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

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Комментарии (4)

***_555
Сколько машин потом находят?
И кто - полиция или сами владельцы?
EveReady
Говорят, что Хюндайки слабо защищены от угона.
sharky
Действие страховки КАСКО - закончилось?)
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