В Мурино сотрудница МЧС вместо парковки нашла свой Hyundai Tucson у подъезда неподалёку

За сутки угонщики оставили без корейских машин автомобилистов в Красносельском и Выборгском районах Петербурга. Во Всеволожском районе Ленобласти свой «Хёндэ» на месте не обнаружила сотрудница МЧС.



Как стало известно «Фонтанке», утром 2 февраля с сообщением об угоне в полицию обратилась 35-летняя сотрудница МЧС по Ленобласти. Между 18:30 1 февраля и 7:00 2 февраля с неохраняемой парковки возле дома 59/1 по улице Шоссе в Лаврики в Мурино пропал ее Hyundai Tucson 2018 года выпуска стоимостью 1,7 миллиона рублей. Позже она нашла свою машину у одного из подъездов этого дома. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), «Хёндэ» отправили на экспертизу.