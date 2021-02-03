Предпринимателей из Петербурга и Ленобласти оставили без «рабочих лошадок»: грузовой «Газели» и экскаватора за 8,5 млн

Угонщики лишили новой лизинговой «Газели» индивидуального предпринимателя в Петербурге. В Ленобласти у директора фирмы увели дорогую строительную технику.
Как стало известно «Фонтанке», утром 2 февраля 41-летний предприниматель из Петербурга обратился в полицию Невского района с сообщением об угоне своего грузовика «Газель» NEXT. Машина пропала между 8 часами вечера 1 февраля и 8 утра 2 февраля от дома 20/1 по улице Дыбенко вместе с документами, которые остались в салоне.
Фургон 2020 года выпуска мужчина взял в лизинг. Ущерб он оценил в 1 594 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В полицию Всеволожского района Ленобласти обратился 37-летний директор частной компании. Мужчина рассказал, что в период с 3 по 5 января в поселке имени Свердлова был похищен экскаватор Hyundai. Ущерб составил 8,5 миллиона рублей. По факту угона возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража), сообщает 3 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.