Предпринимателей из Петербурга и Ленобласти оставили без «рабочих лошадок»: грузовой «Газели» и экскаватора за 8,5 млн

Угонщики лишили новой лизинговой «Газели» индивидуального предпринимателя в Петербурге. В Ленобласти у директора фирмы увели дорогую строительную технику.



Как стало известно «Фонтанке», утром 2 февраля 41-летний предприниматель из Петербурга обратился в полицию Невского района с сообщением об угоне своего грузовика «Газель» NEXT. Машина пропала между 8 часами вечера 1 февраля и 8 утра 2 февраля от дома 20/1 по улице Дыбенко вместе с документами, которые остались в салоне.

Фургон 2020 года выпуска мужчина взял в лизинг. Ущерб он оценил в 1 594 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.