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Невский проспект оказался непривычно пуст. На главной улице Петербурга остались только силовики и десятки навальнистов

Группа протестующих завершает свое самовыражение на Невском проспекте в Петербурге. От Гостиного двора отъехали уже три автобуса с задержанными. «Фонтанка» рассказывает, что произошло в городе после оглашения решения суда по делу оппозиционера Алексея Навального по состоянию на полночь 3 февраля.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

За полчаса до традиционного закрытия петербургского метрополитена на его территории было непривычно малолюдно. Это объясняется тем, что центральные станции городской подземки оказались преждевременно закрыты из-за немногочисленной группы сторонников Алексея Навального.

По разным оценкам корреспондентов «Фонтанки», численность протестующих в пике могла достигать 200 человек. Они метались по Невскому проспекту и примыкающим к главной магистрали города улицам. Их задерживали силовики, которые с утра готовились к несогласию с решением суда, заменившего оппозиционеру условный срок на 2,8 реального лишения свободы.

Предварительно, по состоянию на полночь, задержано порядка сотни человек. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», от Гостиного двора отъехали три автобуса, в каждом около 30 несогласных. По данным «ОВД-Инфо» в Петербурге к этому часу задержаны 122 человека.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима.

Заседание Симоновского районного суда Москвы по делу Навального проходило в «выездном формате». Подъезды к Мосгорсуду были перекрыты. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.

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Комментарии (2)

265046383
тупой заголовок заказной статейки.... ночь на дворе - 99% спит.
Noisymouse
Да ладно? Откройте видеокамеру - работает напротив Казанского. Идут люди, немного, но идут и по тротуару, и через переход. Поток машин, как всегда.
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