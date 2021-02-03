Группа протестующих завершает свое самовыражение на Невском проспекте в Петербурге. От Гостиного двора отъехали уже три автобуса с задержанными. «Фонтанка» рассказывает, что произошло в городе после оглашения решения суда по делу оппозиционера Алексея Навального по состоянию на полночь 3 февраля.
За полчаса до традиционного закрытия петербургского метрополитена на его территории было непривычно малолюдно. Это объясняется тем, что центральные станции городской подземки оказались преждевременно закрыты из-за немногочисленной группы сторонников Алексея Навального.
По разным оценкам корреспондентов «Фонтанки», численность протестующих в пике могла достигать 200 человек. Они метались по Невскому проспекту и примыкающим к главной магистрали города улицам. Их задерживали силовики, которые с утра готовились к несогласию с решением суда, заменившего оппозиционеру условный срок на 2,8 реального лишения свободы.
Предварительно, по состоянию на полночь, задержано порядка сотни человек. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», от Гостиного двора отъехали три автобуса, в каждом около 30 несогласных. По данным «ОВД-Инфо» в Петербурге к этому часу задержаны 122 человека.