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В центре Петербурга продолжают закрывать станции метро. Не работают «Маяковская» и «Площадь Восстания»

Еще две станции метро приостановили свою работу в Петербурге вечером 2 февраля. Вслед за «Гостиным двором» и «Невским проспектом» на вход и выход для пассажиров закрыли также и «Площадь Восстания» с «Маяковской».

«Пересадка между станциями закрыта. Поезда следуют без остановок», — сообщает телеграм-канал метрополитена.

После оглашения приговора Алексею Навальному его соратники призвали выйти людей на улицы. Полиция ловит протестующих на Невском проспекте.

Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима.

Заседание Симоновского районного суда Москвы по делу Навального проходило в «выездном формате». Подъезды к Мосгорсуду были перекрыты. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.

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Комментарии (8)

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265040381
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265040381
За проезд то, тем кто не доехал до дома, бабло вернут ?
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