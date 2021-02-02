В центре Петербурга продолжают закрывать станции метро. Не работают «Маяковская» и «Площадь Восстания»

Еще две станции метро приостановили свою работу в Петербурге вечером 2 февраля. Вслед за «Гостиным двором» и «Невским проспектом» на вход и выход для пассажиров закрыли также и «Площадь Восстания» с «Маяковской».

«Пересадка между станциями закрыта. Поезда следуют без остановок», — сообщает телеграм-канал метрополитена.

После оглашения приговора Алексею Навальному его соратники призвали выйти людей на улицы. Полиция ловит протестующих на Невском проспекте.

