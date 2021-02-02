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Станции «Гостиный двор» и «Невский проспект» закрыли, поезда идут без остановки

Станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект» в Петербурге закрыли на вход и выход вечером 2 февраля. Об этом «Фонтанке» сообщили в справочной подземки. Позже информацию подтвердила пресс-служба.

«Станции закрыты на вход и на выход. Поезда следуют без остановки», — уточнил собеседник.

После оглашения приговора Алексею Навальному его соратники призвали выйти людей на улицы. Полиция ловит протестующих на Невском проспекте.

Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима.

Заседание Симоновского районного суда Москвы по делу Навального проходило в «выездном формате». Подъезды к Мосгорсуду были перекрыты. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.

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Комментарии (6)

domepic
Вообще-то, люди ещё работают на Невском.
MidNightWoodpecker
Здорово. Да гениально, чё уж там. Теперь все, кто обычно после работы садится в метро на Невском, должны идти до Адмиралтейской или Маяковской. А это уже злостное нарушение сан. режима, а следовательно исправ. работы или штраф. Так победим!
Ну и домик в Геленджике достроим.
265046383
Подлизнули так, что аж воняет...
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