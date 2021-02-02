Станции «Гостиный двор» и «Невский проспект» закрыли, поезда идут без остановки

Станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект» в Петербурге закрыли на вход и выход вечером 2 февраля. Об этом «Фонтанке» сообщили в справочной подземки. Позже информацию подтвердила пресс-служба.

«Станции закрыты на вход и на выход. Поезда следуют без остановки», — уточнил собеседник.

После оглашения приговора Алексею Навальному его соратники призвали выйти людей на улицы. Полиция ловит протестующих на Невском проспекте.