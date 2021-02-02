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Группа в поддержку Навального двинулась от Гостиного двора к Дворцовой. Их вылавливает полиция

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» вечером 2 февраля, люди, вышедшие в поддержку оппозиционера Алексея Навального, движутся в сторону Дворцовой площади в Петербурге. Дважды они рассеивались по окрестным улицам.

По сообщениям журналистов «Фонтанки», несколько десятков человек прошли до канала Грибоедова, где разбежались по набережной и дальше. Следующая группа собралась уже у Дома книги, и ушла во дворы уже в районе Немецкой Евангелическо-Лютеранской церкви святых Петра и Павла. Тем не менее люди продолжают двигаться к Эрмитажу, их продолжают задерживать.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима.

Заседание Симоновского районного суда Москвы по делу Навального проходило «в выездном формате». Подъезды к Мосгорсуду были перекрыты. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны министерства иностранных дел.

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Комментарии (35)

265040381
Хрущев тоже думал о обороне много и делал ставку на силовиков , удивительно одно - ему дали спокойно дожить свою жизнь в забвении...
265015791
Для СПБ в этот день вышло очень много людей.
Vik54
Нашли "рэволюционера".Да он только о себе думает, до вас ему дела нет, вы ему нужны только для массовки .
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