Митингующие прошлись колонной 2 февраля около Большого театра в Москве. Они выкрикивали лозунги в поддержку Алексея Навального.

Признанный иностранным агентом ФБК рассказал об акции протеста в столице после решения суда по делу Алексея Навального.

«Они были сразу разогнаны сотрудниками полиции», — сообщил с места событий корреспондент телеканала « Дождь ». По его словам, силовики стали действовать жестко. Издание указывает, что митингующих было около ста. Пушкинская площадь оказалась закрыта, а на Тверскую улицу перестали пускать пешеходов.

Задержания начались в столице сразу после решения суда, который принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима.

Заседание Симоновского районного суда Москвы по делу Навального проходило в «выездном формате». Подъезды к Мосгорсуду были перекрыты. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.

