FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -10
75.91р91.63р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Сторонники Навального прошлись около Большого театра в Москве. Полиция марш прервала

Признанный иностранным агентом ФБК рассказал об акции протеста в столице после решения суда по делу Алексея Навального.

Митингующие прошлись колонной 2 февраля около Большого театра в Москве. Они выкрикивали лозунги в поддержку Алексея Навального.

«Они были сразу разогнаны сотрудниками полиции», — сообщил с места событий корреспондент телеканала «Дождь». По его словам, силовики стали действовать жестко. Издание указывает, что митингующих было около ста. Пушкинская площадь оказалась закрыта, а на Тверскую улицу перестали пускать пешеходов.

Задержания начались в столице сразу после решения суда, который принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима.

Заседание Симоновского районного суда Москвы по делу Навального проходило в «выездном формате». Подъезды к Мосгорсуду были перекрыты. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

260693961
Весь штаб вышел? Остальные решили, что лучше избежать отчислений из ВУЗов и продолжить учиться на бюджете за "путинские деньги"?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний