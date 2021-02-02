Полиция требует, от собравшихся на Манежной площади в столице, разойтись.
«На Манежной площади начались задержания», — сообщает 2 февраля «ОВД-Инфо». Общее число задержанных за сегодняшний день они оценили в 346 человек.
По данным корреспондента РИА Новости, в столице пока задержали трех человек. На видео с места событий видно, что силовики просят собравшихся разойтись.
«Дождь» подтвердил, что у здания Госдумы оттеснили журналистов от проезжей части. В сообщении телеканала говорится, что «люди собираются».
В дептрансе столицы сообщили, что по требованию полиции на вход и выход закрыты станции «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «Александровский сад». Поезда следуют без остановок.— Лентач (@the_lentach) February 2, 2021
На Манежной площади начались задержания pic.twitter.com/jZoUf6pkLU
На Манежной площади начались задержания, сообщает корреспондент РБК. Силовики полностью окружили площадь и поделили ее на сектора pic.twitter.com/hh1UdSLpxR— РБК (@ru_rbc) February 2, 2021