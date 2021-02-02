Полиция требует, от собравшихся на Манежной площади в столице, разойтись.

«На Манежной площади начались задержания», — сообщает 2 февраля «ОВД-Инфо». Общее число задержанных за сегодняшний день они оценили в 346 человек.

По данным корреспондента РИА Новости, в столице пока задержали трех человек. На видео с места событий видно, что силовики просят собравшихся разойтись.

«Дождь» подтвердил, что у здания Госдумы оттеснили журналистов от проезжей части. В сообщении телеканала говорится, что «люди собираются».