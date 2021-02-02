FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -6
75.91р91.63р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

В Москве начались задержания после суда над Навальным

Полиция требует, от собравшихся на Манежной площади в столице, разойтись.

«На Манежной площади начались задержания», — сообщает 2 февраля «ОВД-Инфо». Общее число задержанных за сегодняшний день они оценили в 346 человек.

По данным корреспондента РИА Новости, в столице пока задержали трех человек. На видео с места событий видно, что силовики просят собравшихся разойтись.

«Дождь» подтвердил, что у здания Госдумы оттеснили журналистов от проезжей части. В сообщении телеканала говорится, что «люди собираются».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

поскорее бы уже с ним закончили бы! достал уже !
lamer
Вот это мощь! Аж целых три сторонника вышло!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний