«Ленавтодор» по просьбам жителей Мурино меняет схему движения на перекрестке у выезда на кольцевую автодорогу Петербурга. Чтобы уменьшить пробки, на светофоре добавили еще одну секцию.

Как сообщает 2 февраля пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, на перекрестке улицы Шувалова и Охтинской аллеи в Мурино перенастроили светофор и добавили дополнительную секцию правого поворота с Охтинской аллеи на улицу Шувалова. Водителям больше не нужно будет ждать полного зеленого сигнала, что позволит обеспечить бесперебойный проезд машин в сторону жилых кварталов. Предложения по настройкам светофора дорожники принимают в официальном инстаграме дорог Ленобласти.