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Автомобилистам в Мурино зажгли долгожданную стрелку на светофоре у выезда на КАД

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

«Ленавтодор» по просьбам жителей Мурино меняет схему движения на перекрестке у выезда на кольцевую автодорогу Петербурга. Чтобы уменьшить пробки, на светофоре добавили еще одну секцию.

Как сообщает 2 февраля пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, на перекрестке улицы Шувалова и Охтинской аллеи в Мурино перенастроили светофор и добавили дополнительную секцию правого поворота с Охтинской аллеи на улицу Шувалова. Водителям больше не нужно будет ждать полного зеленого сигнала, что позволит обеспечить бесперебойный проезд машин в сторону жилых кварталов. Предложения по настройкам светофора дорожники принимают в официальном инстаграме дорог Ленобласти.

Развязку с КАД в западном Мурино, построенную по заказу «Ленавтодора», открыли осенью 2020 года. Четыре съезда-выезда на внешнее и внутреннее кольца сократили путь в Петербург в среднем на полчаса. Ежедневно по развязке проезжают в среднем до 15 тысяч машин. Сейчас дорожники продолжают обустраивать круговой перекресток в составе развязки, часть дороги уже открыта.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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Комментарии (2)

asgard
Все эти кудровы и мурино и в особенности шушары это типа выселки. Потому и ценник на хаты более гуманный. Транспортная проблема в нагрузку к дешевизне.
ash364
построили город, а дороги не стали?
капец.
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