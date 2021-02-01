«Могла попасть под физическое воздействие толпы». Матери 11-летней Вари, задержанной на митинге в Петербурге, грозит уголовное дело

Накануне 11-летняя жительница Токсово приехала в Петербург, чтобы поучаствовать в несогласованной акции, и была задержана. О своих планах девочка рассказала учителю, школа передала информацию матери ребёнка. Но женщина не стала запрещать поездку, «сославшись на воспитание в ребенке самостоятельности».

Мама 11-летней Вари знала о том, что дочь собирается на митинг в поддержку Алексея Навального в Петербурге, и не приняла «никаких мер воспитательного воздействия». Об этом сообщила детский омбудсмен Ленинградской области Тамара Литвинова 1 февраля.

«Оказавшись на митинге, девочка могла попасть под физическое воздействие неуправляемой толпы протестующих, получить увечья и травмы. Тем самым мать, оставив ребенка в опасности, осознавая противоправность действий и не предприняв необходимых мер, сознательно создала ситуацию, угрожающую жизни и здоровью ребёнка, что позволяет сделать вывод о неадекватной оценке ситуации со стороны матери, и, скорее всего, привлечения ее к ответственности по ст. 125 (125 статья УК РФ «Оставление в опасности»)», — отметила детский омбудсмен.

По словам Литвиновой, в школе с девочкой уже были проблемы: она спала на уроках и не выполняла домашнее задание. В ближайшее время уполномоченным будет инициировано внеплановое заседание комиссии по делам несовершеннолетних по вопросу об ограничении матери в родительских правах «в связи с безнадзорностью и ненадлежащим исполнением родительских обязанностей».

По итогам протестной акции в Петербурге составлено более 1,5 протоколов. О том, как прошёл митинг, читайте в репортаже «Фонтанки».