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«Могла попасть под физическое воздействие толпы». Матери 11-летней Вари, задержанной на митинге в Петербурге, грозит уголовное дело

Мама 11-летней Вари знала о том, что дочь собирается на митинг в поддержку Алексея Навального в Петербурге, и не приняла «никаких мер воспитательного воздействия». Об этом сообщила детский омбудсмен Ленинградской области Тамара Литвинова 1 февраля.

Накануне 11-летняя жительница Токсово приехала в Петербург, чтобы поучаствовать в несогласованной акции, и была задержана. О своих планах девочка рассказала учителю, школа передала информацию матери ребёнка. Но женщина не стала запрещать поездку, «сославшись на воспитание в ребенке самостоятельности».

«Оказавшись на митинге, девочка могла попасть под физическое воздействие неуправляемой толпы протестующих, получить увечья и травмы. Тем самым мать, оставив ребенка в опасности, осознавая противоправность действий и не предприняв необходимых мер, сознательно создала ситуацию, угрожающую жизни и здоровью ребёнка, что позволяет сделать вывод о неадекватной оценке ситуации со стороны матери, и, скорее всего, привлечения ее к ответственности по ст. 125 (125 статья УК РФ «Оставление в опасности»)», — отметила детский омбудсмен.

По словам Литвиновой, в школе с девочкой уже были проблемы: она спала на уроках и не выполняла домашнее задание. В ближайшее время уполномоченным будет инициировано внеплановое заседание комиссии по делам несовершеннолетних по вопросу об ограничении матери в родительских правах «в связи с безнадзорностью и ненадлежащим исполнением родительских обязанностей».

По итогам протестной акции в Петербурге составлено более 1,5 протоколов. О том, как прошёл митинг, читайте в репортаже «Фонтанки».

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Комментарии (36)

gencon
В России нет института полиции, судов, прокуратуры, детский спортивных школ, и та же ситуация с детскими домами. Литвинова пусть задаст вопрос Пктину, почему детям нельзя одном гулять по невскому, ведь у нас огромное число полицейских. А если это опасно, то может пора признать, что не прлицейское это дело охранять закон и порядок в стране.
BaGira
Мух с котлетами мешать не стоит. Иногда так преподают, что и заснуть не грех. А вот то, что мать знала про митинг и отпустила дочь - это не самостоятельность в 11 лет, это халатное и наплевательское отношение к ребёнку.
Капитан Очевидность2
"Оказавшись на митинге, девочка могла попасть под..."

Так никакого митинга же не было, власти же сами его не разрешили. Была, вроде, какая-то прогулка граждан РФ в центре города РФ и всё.
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