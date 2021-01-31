После несогласованной акции протеста 31 января в центре Петербурга в 43-й отдел полиции на Большой Монетной улице доставили 44 человека, в том числе 11-летнюю девочку, рассказали «Фонтанке» задержанные. Малолетняя школьница Варвара пришла на акцию с друзьями, и теперь уже третий час ждёт в полиции маму, которая живёт в Токсово.

«Нас повели в соседнюю комнату. Спрашивали, как вы туда пришли, как вы встретились. Мы туда пришли с двумя друзьями. Мальчики 17 лет [которых также задержали и доставили в 43-й отдел] в присутствии родителей подписали бумаги», — рассказала Варвара на видео одному из задержанных.

Как отмечают находящиеся в отделе, к ним не пускают адвокатов, также к ним пытается попасть депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.



Отметим, что на протестную акцию 31 января в Петербурге вышли несколько тысяч человек. По данным «ОВД-Инфо», не менее 960 оказались по итогам задержаны.

