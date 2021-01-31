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В отделении полиции в Петербурге после протестных гуляний оказалась 11-летняя Варя. Она ждет, когда приедет мама из Ленобласти

После несогласованной акции протеста 31 января в центре Петербурга в 43-й отдел полиции на Большой Монетной улице доставили 44 человека, в том числе 11-летнюю девочку, рассказали «Фонтанке» задержанные. Малолетняя школьница Варвара пришла на акцию с друзьями, и теперь уже третий час ждёт в полиции маму, которая живёт в Токсово.

«Нас повели в соседнюю комнату. Спрашивали, как вы туда пришли, как вы встретились. Мы туда пришли с двумя друзьями. Мальчики 17 лет [которых также задержали и доставили в 43-й отдел] в присутствии родителей подписали бумаги», — рассказала Варвара на видео одному из задержанных.

Как отмечают находящиеся в отделе, к ним не пускают адвокатов, также к ним пытается попасть депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Отметим, что на протестную акцию 31 января в Петербурге вышли несколько тысяч человек. По данным «ОВД-Инфо», не менее 960 оказались по итогам задержаны.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

173123212
А что 11-летняя без родителей делает? Правильно задержали... Мама за городом мало ли, что с ребенком случится может. А о полиции... Как по вашему Италия демократическая страна? Стою в 5 утра на набережной. Полицейский остонавливает одинокую машину и сразу кобуру растегивает... А если в него снежком?(Образно. Снега небыло). Сразу на поражение...
RemyMartin
Задерживали жестко? Впятером, электрошокер, дубинки, наручники - опасная бунтовщица.
262126571
Мамашку надеюсь привлекут. Такие навальщицы и демонстрируют вторую неделю подряд. Ремня задать хорошего и мамашке и дочке.
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