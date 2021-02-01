BMW повысит цены на автомобили в России второй раз в 2021 году

Новые «БМВ» подорожают в России с марта 2021 года в среднем на 3,8 процента. Это будет уже второе повышение цен на автомобили баварской марки в новом году.



Как сообщает 1 февраля «Автостат» со ссылкой на пресс-службу BMW Group Россия, компания повысит цены на автомобили BMW, произведенные с 1 марта 2021 года. При этом подтвержденных клиентских заказов подорожание не коснется. Кроме того, прежними останутся цены на купе и кабриолеты BMW 8-й серии, а также BMW 8 Series Gran Coup.

Таким образом, цены на BMW 2 Series Gran Coupe будут начинаться от 2 390 000 рублей, на 3-ю серию — от 2 910 000 рублей, на BMW 4 Series Coupe — от 3 560 000 рублей, на седан 5-й серии — от 4 020 000 рублей, на BMW 6 Series GT — от 4 960 000 рублей и на премиум-седан BMW 7 — от 6 830 000 рублей. Подорожают и вседорожные модели: стоимость BMW X1 будет начинаться от 2 440 000 рублей, X2 — от 2 590 000 рублей, X3 — от 4 170 000 рублей, X4 — от 4 490 000 рублей, X5 — от 5 680 000 рублей, X6 — от 6 650 000 рублей и X7 — от 7 400 000 рублей.