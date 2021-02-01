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Угнанную на Добровольцев «Ладу» похититель спрятал в кустах за домом, от которого и «позаимствовал»

Бдительный житель Петербурга заметил в кустах подозрительный автомобиль и помог раскрыть угон. На следующий день нашли и подозреваемого.

Как стало известно «Фонтанке», утром 30 января в полицию Красносельского района поступило сообщение, что за домом 26 по улице Добровольцев в кустах лесопарковой зоны стоит подозрительный ВАЗ-2110 с признаками угона. Спустя час к правоохранителям обратился 56-летний петербуржец. Найденная «Лада», как оказалось, принадлежит его 32-летней дочери и была похищена между 17:00 29 января и 7:50 30-го от того же дома 26 по Добровольцев. Стоимость автомобиля 2003 года выпуска мужчина оценил в 60 тысяч рублей. Машину передали собственнику под сохранную расписку.

В 11 утра 31 января у дома 4 по улице Тамбасова сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне «Лады». Им оказался 21-летний житель Брянской области, проживающий в Петербурге неподалеку от места угона. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 166, ч. 1, УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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