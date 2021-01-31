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У ТЮЗа на Пионерской больше тысячи несогласных. Люди продолжают идти

Протестная масса нарастает на Пионерской площади, которая стала альтернативой для несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Как передают корреспонденты «Фонтанки» с места событий, к 12:30 у здания Театра юного зрителя собрались несколько сотен протестующих. По предварительным оценкам, число участников не согласованной властями акции превышает тысячу. Полиция осуществляет точечное задержание.

Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Поначалу протестующие заняли ступени здания ТЮЗа, примерно через полчаса их согнала полиция. Участники акции занимают Пионерскую площадь, достают плакаты и скандируют лозунги о том, что они здесь — власть, требуют свободы политическим заключенным.

К Пионерской продолжают стягивать технику. Корреспонденты «Фонтанки» наблюдали, как автобусы для задержанных заехали прямо на газон площади. Журналисты жалуются на проблемы со связью.

Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

В городах России проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Уже накануне Невский проспект стал самым безопасным участком в городе — в субботу его патрулировали десятки бойцов Росгвардии. С самого утра в воскресенье, 31 января, в городе перекрыты мосты и центральные улицы, ограничено движение общественного транспорта и закрыты некоторые станции метро. По всей длине Невского проспекта установлены заграждения, начались первые задержания.

В то же время полиция пришла с обысками к петербургским активистам перед акцией в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

горожанин7
Сажать этих предателей надо.
John Harding
Было бы неплохо заставить всех несогласных возместить недополученную прибыль транспортным предприятиям города из-за закрытых станций метро и изменения маршрутов, чтобы в следующий раз лучше продумывали организацию своих флэшмобов.
Савва Морозов
млин, у эхоспб - слайд-шоу. милонов - мерцающий ))
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