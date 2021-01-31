Как передают корреспонденты «Фонтанки» с места событий, к 12:30 у здания Театра юного зрителя собрались несколько сотен протестующих. По предварительным оценкам, число участников не согласованной властями акции превышает тысячу. Полиция осуществляет точечное задержание.
Поначалу протестующие заняли ступени здания ТЮЗа, примерно через полчаса их согнала полиция. Участники акции занимают Пионерскую площадь, достают плакаты и скандируют лозунги о том, что они здесь — власть, требуют свободы политическим заключенным.
К Пионерской продолжают стягивать технику. Корреспонденты «Фонтанки» наблюдали, как автобусы для задержанных заехали прямо на газон площади. Журналисты жалуются на проблемы со связью.
Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»