В галерее «Арт-лига» арт-центра «Пушкинская, 10» 30 января открыли выставку «Фестиваль Ленинградского рок-клуба» — к 40-летию, наверное, самой знаменитой из ныне несуществующих площадок города.

Один из двух залов, занятых экспозицией, предлагает знакомство с десятками фотографий артистов, ставших звездами: «Аквариум», «Алиса», Башлачев, «Кино»... Ранее неизвестные снимки теперь собраны в фотоальбом (его официальная презентация пройдет 31 января в 17:30). Автор работ — Александр Толкачев.

Фото: Алина Циопа

Во втором зале основатель Первого национального музея рок-музыки и инициатор выставки Владимир Рекшан предложил вниманию посетителей афиши концертов групп, гитары и другие подлинные вещи тех лет. Его группа «Санкт-Петербург» была непосредственным участником событий, и потому на выставке он по полному праву присутствует «в двух лицах» — как куратор и как герой.



Фото: Алина Циопа

«Парадные экземпляры коллекции — по ним можно историю государства изучать!» — с гордостью показал Рекшан корреспонденту «Фонтанки» экспозицию старых афиш. Одна из них анонсирует концерты группы «Россияне» в ЦПКиО, организованные рок-клубом. Концертов планировалось три, но состоялся только один. Людей было столько, что следить за порядком в ней было невозможно: организовывать массовые мероприятия в ту пору умели не слишком хорошо, и толпа начала сносить все вокруг.

Тут же — афиша забываемой ныне группы «Мифы», в свое время открывавшей Ленинградский рок-клуб, афиша хиппи-сейшена 1988 года и «Зоопарка» — как заметил Рекшан, «заново обретенного после фильма «Лето».

«Можно диссертацию написать. У меня есть готовая тема: «Генезис советской рок-афиши с 1985 по 1991 год», — подал идею Владимир Рекшан, продвигаясь по выставке. — Все стремительные изменения в государстве в перестройку отражались в наглядной агитации. Это крайне интересно. Вот глава первая: любительская группа (показывает на афишу «Аквариума». — Прим. ред.) играет во дворце спорта «Юбилейный», второй год перестройки, все красивые-молодые. Но почему любители играют шесть дней подряд? Потому что на самом деле через записи они были известны всей стране! И когда дали возможность выходить к народу, оказалось, что «Аквариум» популярнее Эдиты Пьехи и Эдуарда Хиля».

Фото: Алина Циопа Фото: Алина Циопа Фото: Алина Циопа Фото: Алина Циопа Фото: Алина Циопа

В качестве материала для последней главы воображаемой диссертации Рекшан предложил и вправду странную афишу народных гуляний 1991 года.

«Реальный Рок-клуб закончился с падением Союза, — напомнил он. — По этой афише можно определить: если вчитаться, видно, что государство существовать уже не может. Вот смотрите, обращение: «Господа!». В Советскому Союзе какие «господа»?! «Граждане» и «товарищи»! Тут же: «Ленинградский рок-клуб». Ленин и рок, уже противоречие. Потом: «гуляние», «гуляют» — тавтология. А уж в конце: «запасайтесь пивом» — это же признак капитализма, торговля пошла!»

Выставку в «Арт-лиге», которая проработает как минимум до 7 марта (официального «дня рождения» Рок-клуба), Владимир Рекшан назвал «Фестивалем» — потому что планирует на ней события — литературно-музыкального плана. В том числе в новом, «рискованном», по собственному признанию автора, шуточном жанре: «круглые столы в виде тостов».

Кроме экспонатов, посвященных истории Рок-клуба, на выставке можно увидеть эскизы мемориальной доски, которую планируется установить на Рубинштейна, 13. Пока что организаторы установки (среди которых первый — тот же Владимир Рекшан) считают ориентировочной датой День города, но допускают, что все официальные процедуры, большая часть которых все-таки уже пройдена, могут не уложиться в эти сроки.



Впрочем, если следовать логике Николая Михайлова, одного из организаторов и президента Ленинградского рок-клуба, спешить некуда.

«Рок-клуба никогда не было, нет и не будет, — заявил он на вернисаже. — Забудьте. Тот повод, по которому мы сегодня здесь встретились, крайне подозрителен. Потому что это всего лишь продукт среды. В 1981 году что-то такое появилось, но это накопленный опыт еще десятилетий до этого. Что-то будет делаться в дальнейшем, что-то не будет делаться. Так что Рок-клуба нет — но он вечно жив».

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