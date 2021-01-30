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Координатор нижегородского штаба Навального призвал не выходить на акции протеста

Координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов отказался от своей должности и призвал людей не выходить на акции протеста, сообщает 30 января РИА Новости.

«Я отказываюсь от своих полномочий, потому что не согласен с политикой штаба Навального выводить людей на несогласованные шествия. Я за закон и порядок, а все шествия должны быть согласованы с исполнительной властью», — заявил Трегубов в видео, размещённом в телеграм-канале РИА. Он также отметил, что он против столкновений.

В МВД сегодня также предостерегли граждан от участия в несогласованных акциях и предупредили, что нарушители будут задержаны и наказаны.

Днём 30 января участок Невского проспекта от площади Восстания до Дворцовой патрулируют десятки бойцов Росгвардии, Дворцовая площадь перекрыта.

В субботу, 23 января, в Петербурге (и еще в более чем сотне городов) прошла многотысячная акция в поддержку арестованного Алексея Навального. Правоохранители задержали более 320 человек, в основном им выписывают протоколы по ст. 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях — несоблюдение антиковидных ограничений. Пострадали несколько человек, в том числе Маргарита Юдина, получившая удар в живот от полицейского, 27 января её повторно госпитализировали. МВД возбудило уголовные дела о перекрытии улиц, Следственный комитет — о вовлечении детей в противоправную деятельность.

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Комментарии (10)

265045588
Скорее всего его просто Запугали. Не исключаю или использования силовых методов против личности или социальных. 20 лет методы т.н. "борьбы" с мирным населением не меняются.
chip1
Запугали паренька, а по вопросу выходить-не выходить, лично я считаю, что нет смысла ходить, не пришло время, народ в большинстве аполитичен, худо бедно на доширак хватает и фиг куда пойдет. 23 вышло менее 1% населения, а силовиков в стране более 4%, простая математика.
Павел Павлов
Вы кремлеботы и пропагандоны с пресс-службы МВД своими действия только разжигаете костёр недовольства путинской шайкой.
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