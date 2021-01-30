Координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов отказался от своей должности и призвал людей не выходить на акции протеста, сообщает 30 января РИА Новости.
«Я отказываюсь от своих полномочий, потому что не согласен с политикой штаба Навального выводить людей на несогласованные шествия. Я за закон и порядок, а все шествия должны быть согласованы с исполнительной властью», — заявил Трегубов в видео, размещённом в телеграм-канале РИА. Он также отметил, что он против столкновений.
В МВД сегодня также предостерегли граждан от участия в несогласованных акциях и предупредили, что нарушители будут задержаны и наказаны.
Днём 30 января участок Невского проспекта от площади Восстания до Дворцовой патрулируют десятки бойцов Росгвардии, Дворцовая площадь перекрыта.