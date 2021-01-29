Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

«Фонтанка» рассказывает, когда петербуржцев ждёт концерт в «древнерусском» стиле и где можно послушать воспоминания Олега Басилашвили и других артистов БДТ.



Актуальное Осетинские легенды — в Новом музее

С 29 января по 21 февраля 2021 года, 16+

В Новом музее Аслана Чехоева начинает работать выставка живописи Андрея Баззаева-Скифа «Классика в прочтении авангарда. Нартский эпос осетин». Картины на экспозиции — иллюстрации к ключевым сюжетным поворотам народных сказаний о приключениях героев-богатырей, называемых «нартами». Автор — уроженец Южной Осетии, выпускник Академии художеств.

Фото: скриншот с сайта Нового музея / novymuseum.ru

Городские интерьеры «оживут» в ящиках С 29 января по 26 февраля 2021 года, 16+

Галерея Марины Гисич представляет аудиовизуальную инсталляцию «Можем повторить» художницы Марины Алексеевой и композитора Владимира Раннева На экспозиции посетители увидят множество «ящичков», в каждом из которых собраны образцовые интерьеры общественных зданий и частных жилищ. Такие «лайфбоксы» дополнены видео, которые показываются на полупрозрачном зеркале экрана.

Фото: скриншот с сайта gisich.com

«Пушкинская-10» врывается в новый месяц С 30 января, 18+

Арт-центр на «Пушкинской-10» открывает новый сезон сразу несколькими новыми экспозициями. Галерея «Арт-Лига» приглашает на выставку «Фестиваль Ленинградского рок-клуба», где до 7 марта можно увидеть плакаты, афиши, уникальные архивные фотографии 1980-х годов, коллекцию автографов музыкантов и эскизы для мемориальной доски на доме 13 по улице Рубинштейна. В пространстве «Мастерская полковника» до тех же пор экспонируются работы Натальи Феофиловой на тему «Бытовые предметы», а в галерее «Дверь» — остаётся часть проекта «Биогеоценоз». Больше узнать о планах пространства на ближайшие несколько месяцев можно на странице ВКонтакте..

Джаз, Крузо, песочная анимация — в Александринке 31 января, 12.00, 13.30, 0+

На новой сцене Александринского театра на последних выходных января играют представление для детей. В афише — «Сказки Чижика. Робинзон Крузо». Спектакль покажут под звуки джаза в исполнении вибрафониста Алексея Чижика. Часть действия будет происходить на специальной платформе с песком, где в режиме реального времени должны появляться «живые картины». Их создаст художница Юлия Лабутина. Подробности — на сайте театра.

Фото: с сайта Александринского театра

Узнать новое

О Стржельчике вспоминают в БДТ

31 января, 14.00, 18+

Актёры Марина Адашевская, Олег Басилашвили, Геннадий Богачёв, Светлана Крючкова и другие, сотрудники БДТ и друзья народного артиста СССР Владислава Стржельчика 31 января устроят творческий вечер в честь 100-летия со дня его рождения. Зрители, вероятно, знают Стржельчика не только по работе в театре, но в первую очередь по ролям Наполеона в «Войне и мире», Лестока в «Гардемарины, вперед!». Теперь на встрече вспоминать юбиляра будут те, кто близко его знал, а у желающих будет возможность послушать. Детали — на сайте БДТ.

Фото: с сайта БДТ имени Товстоногова

Горожанам расскажут про «закулисье» «выставки-блокбастера» 29 января, 19.00, 12+

На связь с петербуржцами в сети выходят сотрудники Эрмитажа. В конце рабочей недели горожанам подробно расскажут о том, как в музее отбирали экспонаты для выставки-блокбастера «Линия Рафаэля. 1520–2020» и какие смыслы в неё вкладывали. Подробности лекции смотрите на странице Эрмитажа ВКонтакте.

Фото: предоставлено Государственным Эрмитажем

МИСП сведёт петербуржцев с художником 29 января, 19.00, 18+

В Музее искусств Санкт-Петербурга XX-XXI веков назначена встреча с художником Андреем Рудьевым. Он проведёт посетителей по выставке «Зеркала и зазеркалье», покажет свои работы и произведения коллег, а потом продолжит беседу о современном искусстве в одном из петербургских кафе. Организаторы представляют Рудьева как человека, который прошёл путь «от максимально реалистической живописи до переосмысления наследия таких классиков немецкого искусства XX столетия, как Йозеф Бойс, Ансельм Кифер и Даниэль Рихтер». Подробности арт-вечера — в группе МИСП ВКонтакте.

Фото: Музей искусств Санкт-Петербурга XX — XXI веков / vk.com/museumxx_xxi

Саша Сулим поговорит о маньяках в России

30 января, 18.00, 18+



Журналистка Саша Сулим, автор книги «Безлюдное место. Как ловят маньяков в России», три года назад брала интервью у «ангарского маньяка» Михаила Попкова и беседовала со следователями, которые его искали. На встрече с горожанами в петербургском книжном магазине «Во весь голос» она поделится подробностями работы и расскажет, сложно ли ей было работать над темой. .

Фото: с сайта alpinabook.ru

Местный житель откроет тайную Петроградку 30 января, 13.00, 12+

Любителям побродить по петербургским дворам стоит обратить внимание на прогулку по Петроградской стороне от ДК Лурье. Пришедшим покажут тайные ходы и способы сокращать путь, о которых знают только местные, и продемонстрируют самые интересные точки с граффити. Ведущий — Дмитрий Ганопольский, знакомый с районом с детства, так что группа уж точно не потеряется. Обновлённую Карповку покажут на экскурсии 30 января, 12.00, 12+

Желающих прогуляться по Петербургу пешком, а заодно изучить, как поменялась набережная реки Карповки после установки там арт-объектов, например инсталляции с дополненной реальностью, где играет «речной оркестр», ждут на экскурсии ДК Лурье. Ведущий встречи — Константин Шолмов, начнёт рассказывать о том, в каком доме жил Александр Блок, а где — писательница Татьяна Толстая, ровно в полдень.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Послушать музыку и потанцевать

Леонидов приземляется в «Космонавте»

29 января, 20.00, 16+

В клубе «Космонавт» пятничным вечером выступает Максим Леонидов и коллектив Hippoband. Обещают исполнить лучшие хиты и оправдать ожидания публики, которая ждала встречи с артистами с конца ноября 2020 года. Тогда концерт пришлось перенести из-за пандемии и плохого самочувствия исполнителя. «Нейромонах Феофан» и рейв по-древнерусски 29 января, 20.00, 16+

А в клуба А2 группа «Нейромонах Феофан» собирает фанатов на «Древнерусский рейв». Топтать лапти придется сидя — концерт пройдёт по коронавирусным правилам: без танцпола, но с сидячим партером. Пришедших ждут старые хиты в новой обработке и эксклюзивная презентация новых «песнопений» из нового альбома.

Фото: Юлия Рванцева, wikipedia.org

На экранах Оливер Твист нарисует граффити

С 28 января, 16+

В прокате — «Афера Оливера Твиста». Сюжет романа Чарльза Диккенса осовременили и изменили: теперь главный герой — молодой граффитчик, который, влившись в преступную банду, пытается украсть полотно одного из великих художников. В роли крёстного отца мафии снялся Майкл Кейн.

Фото: скриншот трейлера / YouTube

Легендарную советскую партизанку покажут в кинотеатрах С 28 января, 12+

На экраны выходит «Зоя» — экранизация истории героини-партизанки Зои Космодемьянской. В главных ролях среди прочих снялись Ольга Лапшина («Жить»), Дарья Юргенс («Брат»). Главную роль сыграла молодая актриса Анастасия Мишина. Джаред, Вашингтон и Малек — вместе в криминальном кино С 28 января, 18+

Рами Малек и Дэнзел Вашингтон перевоплощаются в полицейских, которые охотятся на маньяка в исполнении Джареда Лето. Всё это — в триллере «Дьявол в деталях». Режиссёром, а заодно и продюсером мрачной криминальной истории выступил Джон Ли Хэнкок, до этого снявший историческую комедийную драму «Спасти мистера Бэнкса».

Классику Триера вернут на два дня 29 и 30 января, 18+

В «Авроре» готовят показ фильма «Рассекая Волны» Ларса фон Триера. Работу 1996 года, получившую гран-при жюри Каннского кинофестиваля, номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», вечером в пятницу покажут в оригинале с русскими субтитрами. Притчу о девушке, чей муж возвращается домой искалеченным после несчастного случая на нефтяной платформе, на выходных в можно посмотреть также на «Ленфильме». 30 января ленту показывают в 16.45. На «Ленфильме» — дни памяти Холокоста 29-31 января, 16+

На «Ленфильме» вспоминают о Холокосте на тематическом фестивале «Хроники катастрофы». 29 января в 19.40 на экране «Исаак» режиссёра Юргиса Матулявичюса — картина о литовском антисемите, который однажды убивает человека в гараже. На следующий день в 20.00 зрители увидят «Далёкое путешествие», снятое Альфредом Радоком, который сам был узником концлагеря Клеттендорф близ Вроцлава и сумел сбежать. Ванда Якубовская, выжившая в Освенциме и Равенсбрюке, в 1948 году сняла на территории первого картину «Последний этап». Российская премьера отреставрированной версии фильма пройдёт 31 января в 20.00. Детали — на сайте «Ленфильма».

Фото: с официального сайта «Ленфильма»

Тарковский снова в кино 29 и 30 января

«Лендок» устраивает ретроспективу фильмов Андрея Тарковского. В программе — «Иваново детство» (0+) 29 января в 19.00 и «Андрей Рублёв» (12+) 30 января в 15.00. Подробности программы — на сайте студии документального кино. Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»