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По следам Гая Ричи: Историю Оливера Твиста перенесут в современный Лондон

С 28 января в прокате — «Афера Оливера Твиста», британский криминальный фильм в духе Гая Ричи, основанный на диккенсовских мотивах.

Фото: скриншот трейлера

Главный герой — молодой и талантливый стрит-артист Оливер, которого все называют просто Твист. Однажды юноша на улице сталкивается с мелкими, как ему кажется, мошенниками — и те предлагают Оливеру подзаработать. С этой случайной встречи начинается вхождение героя в мир криминала и опасностей.

Фото: скриншот трейлера

Кроме молодых и выразительных актеров, которых в Британии всегда будет много, в ленте снялся патриарх мирового кино Майкл Кейн — ему досталась роль крестного отца мафии, и это, конечно, веская причина на «Аферу» обратить внимание.

16+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера
Фото: скриншот трейлера

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