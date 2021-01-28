«Нейромонах Феофан» приглашает петербуржцев проверить лапти на прочность

Несмотря на осторожные заявления чиновников о том, что Россия таки вышла на плато, никто точно не может сказать, когда же начнется «коронавирусная оттепель». Петербургские организаторы вынуждены согласовывать свои концерты напрямую со Смольным и, получив разрешение, извещать всех (в том числе и самих музыкантов), что шоу точно состоится. Так поступил и адепт русского народного рейва «Нейромонах Феофан».

На шоу — оно пройдет 29 января в клубе А2 — будет представлена новая программа «Древнерусский рейв». «Нейромонах Феофан» обещает ремиксы на собственные же треки, второго барабанщика и видеоряд для «более глубокого погружения в настроение „рэйверской» Руси». Кажется, пора доставать лапти с балкона.

«Нейромонах Феофан» — основанная в 2009 году драм-н-бэйс группа из Санкт-Петербурга, музыкальный стиль которой стилизован под «древнерусский». Выступления коллектива стилизованы под русские народные гулянья, а традиционный драм-н-бэйс сочетается с народными инструментами, такими, как балалайка. Сам Феофан в своих песнях активно использует славянизмы и устаревшие русские слова, а вокал наполнен характерным оканьем. Участники группы сохраняют анонимность.



В 2020 году «Нейромонах Феофан» выпустил альбом акустических песен, а в 2021-м свет увидели сингл «На заре» и live-альбом «Десять».

